- Jego wejście do sztabu PiS to był niedobry sygnał. Pamiętam, że kiedy Kurski był w nim, to PiS przegrywało wybory, a po 2015 r., gdy go w nim nie było, partia wygrywała wybory i rządziła przez osiem lat — powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

- To kompletny nonsens. Byłem współautorem zwycięskich kampanii PiS, choćby w 2005 roku. To jest zastawiona na mnie pułapka, bo PiS odniósł cztery zwycięstwa, gdy byłem prezesem telewizji - mówił.

Dopytywany, czy przyczynił się do zwycięstwa partii po 2015 roku, stwierdził, że takie pytanie jest „pułapką”. - Jeżeli panu potwierdzę, to uzna pan, że telewizja... Telewizja dostarczała Polakom demokratycznego wyboru. Telewizja pokazywała Polakom prawdę. Jeżeli widzowie wybierali TVP, to dlatego, że była to dobra telewizja - kontynuował.