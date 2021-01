Koronawirus: pandemia zaostrzyła apetyt biznesu na technologie - rozmowa z Piotrem Prajsnarem

Informacja stała się nowym paliwem biznesu, które określa dynamikę jego rozwoju. Im więcej wiesz, tym więcej możesz, tym mniej ryzykujesz i tym lepsze wyniki możesz osiągać – mówi Piotr Prajsnar prezes Cloud Technologies.

Próba przewidzenia, jak rozwinie się pandemia, przypomina wróżenie z fusów. Zmiany następują wyjątkowo szybko i nagle możemy obudzić się w zupełnie innej rzeczywistości. Dla zwykłego Kowalskiego to być może tylko utrudnienie, ale dla biznesu – na pewno spore wyzwanie. Co mogą zrobić przedsiębiorcy, by ochronić się przed skutkami tych zmian?

Jeżeli czegoś nauczył nas 2020 rok to na pewno tego, że przed pandemią nie da się ukryć. Skuteczną taktyką jest ucieczka, o czym przekonał się biznes. Tylko dzięki globalnej migracji do sieci firmy mogą przetrwać. I jak pokazują wyniki naszych badań zawarte w raporcie Global Data Market Size 2017-2021, ta taktyka zyskuje coraz liczniejsze grono zwolenników. Zarówno w Polsce, jak i na świecie rosną wydatki na reklamę w sieci, a 2020 był pod tym kątem rekordowy. Oznacza to tylko jedno: to w internecie firmy szukają swoich klientów.

