Mec. Piotr Sawicki z kancelarii adwokackiej Piotr Sawicki i Wspólnicy również podkreśla, jak szczegółowo urzędy wojewódzkie badają w tym procesie różne przesłanki. – Poza tym nasze służby – choć ubiegających się sprawdzają już i na etapie starania o pobyt czasowy, i o pobyt rezydenta – wtedy weryfikują kandydata jeszcze dokładniej: czy nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, czy nie znajduje się na liście osób, których pobyt w Polsce jest niepożądany – mówi ekspert.

Według mec. Plebanek-Liro, jeśli propozycja prezydenta weszłaby w życie, oznaczałaby znaczne wydłużenie całego procesu uzyskiwania obywatelstwa, który według jej szacunków trwałby już ok. 15 lat – tych przeżytych w naszym kraju, z koniecznością utrzymywania udokumentowanego dochodu. – Taki system sprawiłby, że Polska stałaby się jednym z mniej atrakcyjnych krajów migracji – przewiduje ekspertka. – Osoby chcące na stałe ułożyć sobie tu życie pozostawałyby przez wiele lat w niepewności prawnej, co mogłoby zniechęcać je do inwestowania w naukę języka, rozwój zawodowy, zakładanie rodzin czy prowadzenie działalności gospodarczej – uważa.

Pracodawcy nie muszą się martwić, bo pracowników z prawem do stałego pobytu mogą zatrudniać jak polskich obywateli

Mecenas precyzuje jednak, że jeśli nowe przepisy weszłyby w życie, pracodawcy prawdopodobnie nie odczuliby większych problemów. Pracownicy mający pobyt typu stałego i tak mogą bowiem być zatrudniani na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a także zakładać własne działalności. – Najwięcej straciliby sami cudzoziemcy, którym znacznie wydłużyłaby się droga do pełnej stabilizacji w Polsce – ocenia.

Jak alarmuje zaś Liudmyla Bartkiv, dyrektor operacyjny ds. migracji z kancelarii adwokackiej Piotr Sawicki i Wspólnicy, jeśli dla nowych przepisów nie zostanie przewidziany żaden termin przejściowy, to zmiany dotkną nie tylko samych zainteresowanych cudzoziemców, ale też ich dzieci. – Bo jeśli dzieci urodzą się w Polsce w czasie, kiedy żadne z ich rodziców nie miało jeszcze nabytego polskiego obywatelstwa – lub nabycie obywatelstwa przez rodzica nastąpiło po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia – dla nich samych oznacza to dłuższą drogę do jego nabycia i ewentualną konieczność przejścia procedury starania się o pobyt stały – podkreśla ekspertka.

Zdaniem mec. Plebanek-Liro, w dyskusji nad ewentualną zmianą przepisów warto zwrócić uwagę na inne podstawy uzyskiwania obywatelstwa, np. w przypadku osób mających polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Ekspertka podkreśla, że dokument ten posiada obecnie ok. 200 tys. cudzoziemców, podczas gdy w ubiegłym roku obywatelstwo przyznano ok. 15 tys. osobom. – Osoba, która wykaże, że np. jej dwoje pradziadków miało narodowość polską i uzyska zezwolenie na pobyt stały, może już po roku ubiegać się o polskie obywatelstwo – tłumaczy. Tymczasem, jak konkluduje, cudzoziemiec – małżonek obywatela polskiego – w praktyce może starać się o nie dopiero po ok. pięciu latach.