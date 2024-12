Obecnie wnioskodawcy muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie lub zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzającej aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat. Wiele kontrowersji budzi od samego początku art. 13 ustawy stwarzający możliwość przyznania Karty Polaka osobie szczególnie zasłużonej dla RP bez konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie.

Uprzywilejowanie posiadaczy Karty Polaka kusi oszustów. Że taki proceder istnieje, potwierdził w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. – Chodzi o różnego rodzaju usługi obejmujące całe spektrum elementów od „przygotowania do rozmowy“ z konsulem (głównie komercyjne kursy języka polskiego i szkolenia dotyczące bezpośredniego przygotowania do rozmowy) do „przygotowania dokumentów do wniosku“ (cały wachlarz form komercyjnej pomocy świadczonej osobom zainteresowanym uzyskaniem Karty Polaka – od pomocy w wypełnieniu wniosku, aż po wydobycie z odpowiednich urzędów dokumentów niezbędnych do złożenia tegoż wniosku) – przyznaje wiceminister.

Do MSZ docierają także sygnały o fałszerstwach dokonywane przez pracowników lokalnych archiwów lub sądów wydających dokumenty potwierdzające rzekome polskie pochodzenie cudzoziemca.