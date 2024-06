04:42 Ponad 30 okrętów z państw NATO dotarło do portu w litewskiej Kłajpedzie

Okręty, a także ponad 85 samolotów i ok. 9 tys. marynarzy i żołnierzy, wezmą udział w ćwiczeniach BALTOPS, które Litwa organizuje po raz drugi.

04:39 Chłopiec, który wrócił na Ukrainę z terenów okupowanych przez Rosję, przestał mówić po tym, czego doświadczył

O powrocie szóstki dzieci na tereny kontrolowane przez Ukrainę z terenów okupowanych przez Rosję poinformował gubernator obwodu chersońskiego, Ołeksandr Prokudin. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że na Ukrainę wróciło sześcioro dzieci — dwie dziewczynki i czterech chłopców, w wieku od 2 do 15 lat. „Ojciec trojga z tych dzieci został zabity przez rosyjski pocisk na ich oczach, dzieci z drugiej rodziny kilka razy widziały, jak rosyjska armia torturuje ich ojca. Po tym co zobaczył, jeden z chłopców przestał mówić” - napisał Prokudin.



04:36 W nocy w obwodzie kurskim ogłoszono alarm rakietowy

O alarmie poinformował p.o. gubernator obwodu, Aleksiej Smirnow. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że mieszkańcy mieli w czasie alarmu unikać wychodzenia z domu, a przebywając w domu trzymać się z dala od okien. We wtorek nad obwodem kurskim strącono łącznie 13 dronów z Ukrainy.



04:33 Joe Biden w Europie będzie miał dwie okazje do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim

Doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, towarzyszący prezydentowi USA w czasie jego podróży do Europy powiedział, że w czasie wizyty na Starym Kontynencie Biden będzie miał dwie okazje, by spotkać się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Do takiego spotkania może dojść we Francji, przy okazji uroczystości upamiętniających lądowanie aliantów w Normandii i we Włoszech, w czasie szczytu G7, w którym uczestniczyć będą zarówno Biden, jak i Zełenski.



04:29 Dostawy broni z USA wpłynęły na sytuację na froncie

Doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, ocenił, że pakiety pomocy wojskowej z USA, które zaczęły płynąć na Ukrainę, pozwoliły jej zmienić sytuację na froncie. Jak stwierdził napływ na Ukrainę uzbrojenia z USA „daje efekty na polu walki w ostatnich dniach i tygodniach”. - Obecnie mają broń, której potrzebują. Ale potrzebują więcej (...) i pracujemy nad tym (...) dostarczymy im ją - mówił Sullivan.



04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 832 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 832 dniu wojny PAP

04:27 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: