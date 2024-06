Rosjanie zaatakowali londyńskie szpitale? Operacje musiały być przekładane

Za atakiem hakerskim typu ransomware na Synnovis, firmę obsługującą laboratoria patomorfologiczne w kilku szpitalach prowadzonych przez brytyjską Narodową Służbę Zdrowia, ma stać grupa Qilin — mówi Ciaran Martin, były szef brytyjskiego centrum ds. cyberbezpieczeństwa.



„Krytyczny” atak na szpitale w Londynie

Martin przyznał, że był to jeden z najpoważniejszych ataków typu ransomware w historii Wielkiej Brytanii, ze względu na to, że uniemożliwił przeprowadzanie operacji. Atak ransomware to atak, w czasie którego hakerzy szyfrują dane na komputerze i domagają się wypłacenia im okupu — często w kryptowalutach — w zamian za odblokowanie komputera.



- To jeden z poważniejszych typów ataku ransomware, gdy system przestaje działać - powiedział Martin w rozmowie z BBC Radio 4.



Ataku doświadczyły sieci placówek medycznych prowadzonych pod szyldem King's College i Guy's and St Thomas' - łącznie kilka szpitali w południowym Londynie, a także praktyki medyczne w różnych częściach miasta.