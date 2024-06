Ukraina już używa zachodniej broni do atakowania celów w Rosji

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 833 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden w czasie wizyty w Europie będzie miał dwie okazje do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim.

Broni użyto zgodnie z wytycznymi, niedawno zatwierdzonymi przez prezydenta USA Joe Bidena, zezwalającymi na użycie amerykańskiej broni do ataku na terytorium Rosji w ograniczonym celu, jakim jest obrona Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy.

Urzędnik, na którego powołuje się Associated Press, wypowiedział się pod warunkiem zachowania anonimowości. Decyzja Joe Bidena pozwala na użycie broni dostarczanej przez USA do ataku na siły rosyjskie, które atakują lub przygotowują się do ataku. Jednak, według AP, nie zmienia to ogólnej polityki Stanów Zjednoczonych, które nie zgadzają się na użycie przez Ukrainę dostarczonych przez USA systemów ATACMS, rakiet dalekiego zasięgu i innej amunicji do ofensywnych uderzeń na Rosję.

W ostatnim czasie przedstawiciele ukraińskich władz coraz częściej wzywają Stany Zjednoczone do umożliwienia Kijowowi obrony przed atakami, wyprowadzanymi z terytorium Rosji.