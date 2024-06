UE rozważa wykorzystanie własnego budżetu jako gwarancji pożyczki dla Ukrainy

Jednak inny urzędnik stwierdził, że na potkaniu nie omówiono najważniejszych szczegółów, ministrowie nie porównali opcji, ale byli „otwarci na zbadanie wykonalności rozwiązania amerykańskiego”.

A jeśli Rosja odzyska aktywa?

Przed szczytem przywódców G7, który odbędzie się w Apulii we Włoszech w przyszłym tygodniu, do rozstrzygnięcia pozostaje wiele kwestii prawnych. Najważniejszą z nich jest to, co się stanie, jeśli wojna się zakończy, a Rosja odzyska swoje aktywa, potencjalnie pozostawiając krajom UE ogromną część rachunku na spłatę pożyczki.

Na dzisiejszym posiedzeniu Europejski Bank Centralny stwierdził, że według jednego z urzędników wykorzystywanie zysków z zamrożonych aktywów – w przeciwieństwie do samych aktywów – nie stanowi zagrożenia dla stabilności strefy euro.