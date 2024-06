O tym, że Zełenski nie spełnił większości obietnic wyborczych, częściej przekonani są mieszkańcy zachodniej i wschodniej Ukrainy.



Sondaż: Dlaczego, zdaniem Ukraińców, Zełenski nie spełnia obietnic wyborczych?

50 proc. spośród badanych uważających, że Zełenski nie spełnił obietnic wyborczych, winą za to obarcza „obecność nieuczciwych, skorumpowanych osób” w otoczeniu prezydenta. Inne powody to: brak kompetentnych współpracowników, rozpoczęcie pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, brak doświadczenia i wpływ oligarchów (te odpowiedzi wskazuje 26-32 proc. badanych).



25 proc. Taki odsetek badanych uważa, że Zełenski nie spełnił żadnych obietnic wyborczych

Od 9 do 14 proc. badanych wskazuje na skorumpowanie samego Zełenskiego, wpływ jaki wywierają na niego inne państwa, a także to, że obietnice były nierealistyczne oraz to, że opozycja destabilizuje sytuację na Ukrainie.



Badanie przeprowadzono na grupie 1 002 dorosłych obywateli Ukrainy z terenów, nad którymi Kijów sprawuje kontrolę, metodą sondażu telefonicznego.



Margines błędu statystycznego w takim badaniu wynosi ok. 3,4 punktu proc.