Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 833 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden w czasie wizyty w Europie będzie miał dwie okazje do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim.

Biden spędzi we Francji pięć dni — w tym czasie będzie uczestniczył w obchodach rocznicy D-Day w Normandii upamiętniając wydarzenia z czerwca 1944 roku, gdy żołnierze USA i jej alianci szturmowali plaże okupowanej przez Niemcy Francji. Lądowanie w Normandii umożliwiło otwarcie zachodniego frontu w czasie, gdy niemiecka armia cofała się na wschodzie pod naporem Armii Czerwonej.



Reklama

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jarosław Kuisz: D-Day bez Władimira Putina Brak zaproszenia prezydenta Rosji na 80. rocznicę amerykańskiego desantu w Normandii pokazuje, że na Zachodzie trwa rewizja obrazu Moskwy z czasów II wojny światowej. 80 lat po tamtych wydarzeniach na moment przyjęta zostanie perspektywa państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Po wizycie we Francji Biden uda się do Włoch, gdzie weźmie udział w szczycie G7. Wizyta w Europie ma pokazać, że Biden i USA nie zamierzają porzucać europejskich sojuszników. Biden chce też skorzystać z okazji, by pokazać jak jego wizja demokracji różni się od tej prezentowanej przez Donalda Trumpa, rywala Bidena w tegorocznych wyborach prezydenckich.



Jake Sullivan o szkoleniu ukraińskich żołnierzy: USA robią to poza Ukrainą

Bidenowi w podróży do Europy towarzyszy Sullivan, który w rozmowie z dziennikarzami w czasie lotu do Europy był pytany o to czy USA mogą wysłać na Ukrainę doradców i instruktorów wojskowych. Przed kilkunastoma dniami o możliwym pojawieniu się na Ukrainie francuskich żołnierzy mówił głównodowodzący ukraińskiej armii, gen. Ołeksandr Syrski, choć resort obrony Ukrainy sprecyzował później, że rozmowy na ten temat nadal trwają.