Dodał, że po okupacji Buczy funkcjonariusze organów ścigania znaleźli w miejscach egzekucji ukraińskiej ludności cywilnej przez Rosjan łuski z nabojami produkowanymi przez Fabrykę Nabojów w Tule pod Moskwą. Wchodzi ona do grupy spółek kontrolowanych przez rodzinę Rotenbergów.

W ubiegłym roku centrum handlowe Ocean Plaza zostało znacjonalizowane i przeszło na własność państwa ukraińskiego. To samo stało się z Alfa Bankiem, który faktycznie należał do rosyjskiego oligarchy Michaiła Fridmana.

„Przeprowadziliśmy wiele analiz przedsiębiorstw, które współpracowały z Rosjanami. Na początku inwazji pracownicy departamentu przeanalizowali działalność prawie 16 tysięcy firm powiązanych z Federacją Rosyjską i skontrolowali 7 tysięcy informacji na ich temat. Zostało to natychmiast przekazane do monitorowania finansowego. A to zapobiegło wycofaniu z Ukrainy ponad 200 mld hrywien do kraju-agresora w ramach długu wobec rosyjskich importerów” – dodał Andrij Rubiel.

90 procent rosyjskiego biznesu znikło z Ukrainy

„Jednocześnie trudno ocenić wielkość rosyjskich aktywów, ponieważ od 2014 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa były bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Rosjanami, a aby uniknąć ewentualnych nacisków sankcyjnych, [właściciele — red.] zaczęli ukrywać rzeczywistych beneficjentów, nominalnie rejestrując je w imieniu szeregu spółek offshore podlegających różnym jurysdykcjom” - mówił Rubiel.

W ciągu ponad dwóch lat wojny obecność segmentu rosyjskiego na Ukrainie zmniejszyła się o około 90 proc. „Prawie wyeliminowaliśmy ten segment” – zauważył Rubiel.