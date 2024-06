Litwa opuszcza szlaban na tranzyt

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę Litwa znacznie ograniczyła możliwość transportu tranzytowego towarów z Rosji na swoim terytorium, tak drogowego jak i kolejowego. Ograniczenia dotyczyły m.in. materiałów budowlanych, węgla, drewna i produktów zaawansowanych technologii.

W 2022 r. kwota możliwych przewozów z Rosji do Królewca wyniosła 3,1 mln ton, z czego przewieziono 1,8 mln ton. Na 2023 r. Litwa obniżyła kwotę do 2,89 mln ton. Na 2024 r. została ona zmniejszona o kolejne 20 proc.

W tej sytuacji pod koniec 2022 roku rosyjski rząd po raz pierwszy dotował fracht morski do Królewca, aby obniżyć koszty dostarczania towarów do regionu. Ministerstwo finansów przeznaczyło wówczas na to z budżetu 1,3 miliarda rubli. W latach 2023 i 2024 z budżetu przeznaczono 1,8 mld rubli.

To kwoty znacznie poniżej potrzeb rosyjskiego regionu. Służba prasowa obwodu powiedziała RBK, że szacuje roczne zapotrzebowanie na dotacje na co najmniej 4,6 mld rubli, podczas gdy resort finansów na 2024 rok przeznaczył jedynie 1,8 mld rubli.

Co istotne, obecny mechanizm podziału dotacji na Kremlu, nie pozwala na wykorzystanie nawet tych dopłat, które zostały już wcześniej przyznane z budżetu. Wszystko to zmniejsza podaż towarów, a co za tym idzie winduje ceny w rosyjskiej enklawie. Transport morski bez dotacji nie zaistnieje, a Litwa z każdym rokiem tnie wielkości możliwe do tranzytu.