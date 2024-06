- Komisja będzie działała dyskrecjonalnie, nie będzie mediów w czasie prac tej komisji, latem będziemy mieli pierwszy raport cząstkowy. Ja mam nadzieję, że do końca roku większość spraw, które bulwersowały opinię publiczną w ostatnich latach, znajdzie swój opis, niekoniecznie wyjaśnienie. To nie będzie komisja śledcza. Efektem pracy tej komisji będą najprawdopodobniej wnioski do prokuratury — zapowiadał wówczas Tusk.



- Bardzo nam zależy na tym, aby była to komisja wolna od pokus czy intencji stricte politycznych, partyjnych i żeby przyniosła wiedzę o tym jak wyglądają i wyglądały realne zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi — dodał.



Dlaczego rząd zdecydował się powołać komisję ds. badania wpływów Rosji?

Donald Tusk 10 maja poinformował, że przygotowany jest projekt ustawy w sprawie powołania konstytucyjnej komisji do badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Rząd miał zająć się projektem 21 maja.

Jednak — po tym jak Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 — wyraził sceptycyzm co do tego czy konieczne jest powołanie takiej komisji w Sejmie, premier poinformował, że "nie będzie komisji sejmowej". - Ja powołam komisję rządową, dostanie termin dwumiesięczny i w ciągu dwóch miesięcy przygotuje raport, z którego będzie wynikało kto, gdzie, dlaczego, za ile ulegał takim wpływom, kto wykonywał zlecenia ze strony Rosji czy Białorusi i przede wszystkim kto podejmował decyzje o ukręcaniu tych spraw. Bo to są sprawy, od których zależy nasze życie, nasze bezpieczeństwo — tłumaczył 14 maja premier.

Dwa dni później „Rzeczpospolita” ujawniła, że eksperci powołani przez rząd do zbadania rosyjskich wpływów mają pracować na wynikach audytu ze służb specjalnych. Audyt o którym mowa został przygotowany przez ostatnie miesiące przez ABW i SKW.

Temat komisji ds. badania wpływów Rosji pojawił się ponownie po tym, jak na początku maja na Białoruś wyjechał były już sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Tomasz Szmydt, który wystąpił na konferencji prasowej w Mińsku i poprosił Aleksandra Łukaszenkę o azyl. Prokuratura postawiła już Szmydtowi zarzuty z paragrafu mówiącego o szpiegostwie.