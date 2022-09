04:37 Zełenski o oskarżeniach Rosji: Od dawna nie słyszeliśmy od ich władz słowa prawdy

- Rosja sformułowała kolejne, rażąco fałszywe stwierdzenie, że absolutna większość ukraińskiego zboża jest rzekomo eksportowana do krajów Europy. Cóż, nie słyszeliśmy słowa prawdy od przedstawicieli władz Rosji od długiego czasu, więc to nikogo nie zaskakuje - powiedział w swoim wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy. - Do końca tego miesiąca co najmniej 3 mln to produktów rolnych może zostać wyeksportowanych z naszych portów. I znacząca część tego eksportu trafi do najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących krajów. Pierwszy transport trafił do Etiopii. Droga nie była łatwa - najpierw morzem, potem ciężarówkami. Ale setki tysięcy Etiopczyków zostało dzięki temu uratowanych od głodu - przekonywał Zełenski. - Może Rosji to nie odpowiada i nie chce tego zauważyć. Jednakże jest to dokładnie to, czego świat potrzebuje. To niezbędne, by ratować kraje na różnych kontynentach od chaosu, to konieczne, by ratować ludzi przed głodem - dodał. - W odróżnieniu od Rosji nie czynimy rasistowskich podziałów świata na tych, którzy zasługują na bezpieczeństwo i tych, którzy nie zasługują; na tych, którzy zasługują na życie bez głodu i na tych, którzy najwyraźniej nie zasługują. Wspieramy wszystkich ludzi, wszystkie kraje. (...) Ukraina była, jest i będzie gwarantem światowego bezpieczeństwa żywnościowego - podsumował prezydent Ukrainy.



04:34 Rosja chce dyskusji o dostawach broni dla Ukrainy na posiedzeniu RB ONZ

Rosja domaga się dyskusji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconej kwestii dostaw zagranicznej broni dla Ukrainy na posiedzeniu zaplanowanym na 8 września - poinformował stały przedstawiciel Rosji w RB ONZ, Wasilij Nebenzia. - Proponujemy, by jutro omówić prawdziwe zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa stwarzane przez dostawy broni i sprzętu wojskowego na Ukrainę przez państwa trzecie - powiedział Nebenzia. - Rosja chciałaby, aby głos zabrał zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. rozbrojenia, Izumi Nakamitsu - dodał. Żądanie w tej sprawie Rosja skierowała do francuskiej prezydencji w RB ONZ.



04:31 Broń hipersoniczna ma wejść do wyposażenia armii USA nie później niż pod koniec 2023 r.

O planach wyposażenia amerykańskiej armii w broń hipersoniczną mówił na konferencji organizowanej przez Defense News zastępca sekretarza departamentu obrony USA, Gabe Camarillo.