- Wraz z uchwaleniem ustawy wzmocniono historycznie istniejącą autonomię i niezależność Łotewskiego Kościoła Prawosławnego, eliminując wpływ i władzę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej - powiedział Artus Kamins, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Spraw Publicznych.

Zdaniem łotewskiego polityka taka decyzja odpowiada nie tylko interesom Łotewskiego Kościoła Prawosławnego, ale także całego społeczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa narodowego.

Służba prasowa Saeimy, jednoizbowego parlamentu Łotwy, zauważyła, że ​​przed 31 października kościół musi dostosować swój statut do zmian wprowadzonych do ustawy o statusie kościoła. O zwierzchnikach kościoła, metropolitach, arcybiskupach i biskupach sprawujących urząd należy zawiadomić Kancelarię Prezydenta Łotwy do 1 października.

Ustawa o Łotewskim Kościele Prawosławnym została uchwalona w 2008 roku. Ustaliła podstawę prawną działalności Kościoła, jego prawa i przywileje. Przed wejściem w życie nowych poprawek Łotewski Kościół Prawosławny miała status kościoła samorządnego w ramach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Na Łotwie mieszka około 350 000 prawosławnych.

Rosyjski Kościół Prawosławny potępił proklamowanie przez Saeimę „autokefalii” Kościoła łotewskiego.

Przewodniczący Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławnego deputowany do Dumy Państwowej Siergiej Gawriłow podkreślił, że inicjatywa prezydenta Łotwy Egilsa Levitsa uznania „niepodległości” Łotewskiego Kościoła Prawosławnego od Patriarchatu Moskiewskiego jest sprzeczna z międzynarodowymi zobowiązaniami Łotwy i narusza europejskie konwencje o wolności wyznania.