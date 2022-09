Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 197 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że żywność z Ukrainy trafia do potrzebujących.

Do wizyty Blinkena na Ukrainie dochodzi w czasie, gdy strona ukraińska informuje o sukcesach odnoszonych w ramach zaskakującej dla Rosjan kontrofensywy w obwodzie charkowskim, gdzie ukraińscy żołnierze mieli wedrzeć się na 20 km w głąb terytorium, kontrolowanego przez Rosjan.

AP podaje, że pakiet, który ma ogłosić Blinken w Kijowie, będzie obejmował "długoterminową pomoc wojskową dla Ukrainy i 18 jej sąsiadów, w tym członków NATO", którzy mają być zagrożeni rosyjską agresją.

Departament Stanu nie wskazuje jakie, prócz Ukrainy, kraje otrzymają amerykańską pomoc wojskową i ile, z 2 mld dolarów, przeznaczonych jest dla Ukrainy.

Z informacji AFP wynika jednak, że Ukraina otrzyma ok. połowy środków składających się na pakiet. Druga połowa ma trafić do takich krajów jak Mołdawia i Gruzja, a także do Litwy, Łotwy, Estonii oraz Bośni i Hercegowiny.



Wiadomo natomiast, że administracja Bidena poinformowała Kongres USA o swoich planach zapewnienia finansowania długoterminowych inwestycji w obronność.

15,2 mld Tyle jest warta pomoc wojskowa przekazana Ukrainie przez administrację Joe Bidena od 2021 r.

Informacja pojawiła się tego samego dnia, gdy sekretarz obrony USA, Lloyd Austin, ogłosił, iż Biden zatwierdził kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 675 mln dolarów. Pakiet ten ma obejmować m.in. pociski dla HIMARS-ów.

Łącznie, odkąd prezydent Joe Biden objął urząd głowy państwa, USA przekazały Ukrainie pomoc wojskową wartą 15,2 mld dolarów.