Panie Profesorze, prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował, że złożył do zastępcy prokuratora generalnego zawiadomienie o „zorganizowanej grupie przestępczej”, która popełniła „zamach stanu”. Chodzi o obecnie rządzących. To bezprecedensowa sytuacja w historii III RP. Prof. Andrzej Zoll powiedział mi, że działanie pana Święczkowskiego to „bzdura”. Zgadza się pan z tym stwierdzeniem?

Ta sytuacja to dramatyczny i smutny paradoks: całkowicie bezpodstawne oskarżenia są formułowane ze strony osób, które spowodowały demontaż państwa prawa. To, co działo się w latach 2015 – 2023, było i jest niezwykle szkodliwe dla demokracji w Polsce.

Żeby ocenić tę sytuację, musimy pamiętać, jakiego rodzaju zniszczenia zostały dokonane w tamtym czasie w polskim systemie prawnym. Została przede wszystkim zniszczona niezależna funkcja wymiaru sprawiedliwości. Zostały poważnie zdeformowane funkcje Sądu Najwyższego. Przestała funkcjonować Krajowa Rada Sądownictwa. Patologią została dotknięta prokuratura. Doszło do pozbawienia mediów publicznych ich podstawowej funkcji. Doszło też do zdeformowania funkcji ustawodawczych parlamentu i zasad debaty parlamentarnej. Przypomnijmy także nocne mianowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powiedzmy o niewykonywaniu przez Polskę wyroków trybunałów europejskich, czego ponosimy obecnie konsekwencje. I w takiej sytuacji pojawia się stwierdzenie wobec obecnie rządzących, że to oni dokonują „zamachu stanu”. To cyniczny chichot historii i niespodziewane przekształcenie roli osób, które przyczyniły się do niszczenia państwa prawa w rolę obrońców, w stroje tych, którzy teraz niczym Katon występują w obronie najwyższych wartości demokratycznych.

To zawiadomienie psuje system prawny?

To obraz smutny i niebezpieczny dla państwa prawa. Takie działanie ma na celu osłabienie wiary społeczeństwa w instytucje państwa prawa i doprowadzenie do silniejszego poczucia chaosu przez część społeczeństwa. Mamy do czynienia z czymś, co może stanowić przeszkodę w powrocie do demokratycznego systemu z niezależnymi instytucjami, takimi jak Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny. A działanie to jest podejmowane przez osobę, co do której statusu są podnoszone liczne wątpliwości