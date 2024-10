Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego dwie ustawy w sprawie... TK

Czytaj więcej Sądy i trybunały Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone Budżet i kilkanaście innych ustaw uchwalonych w tym roku nie musi wylądować w koszu – twierdzą konstytucjonaliści. Wystarczy nie publikować wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Chaosu jednak nie unikniemy.

Andrzej Duda w obronie praw Prezydenta RP

We wniosku dotyczącym ustawy z 13 września 2024 r. o Trybunale Konstytucyjnym prezydent wskazuje znacznie więcej przepisów, które jego zdaniem są niezgodne z Konstytucją. Przypomnijmy, że ustawa ta zakłada, iż sędziowie Trybunału będą wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Prezydent kwestionuje regulacje dotyczące wyznaczania składów orzekających przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału oraz dokonywania zmian w tych składach. Według prezydenta mogą być niezgodne m.in. z zasadą sprawności i rzetelności działania instytucji publicznych wynikającą z preambuły Konstytucji.

„Zaskarżona ustawa nie przewiduje bowiem żadnych dodatkowych rozwiązań na wypadek: a) braku wniosku Prezesa TK o wyznaczenie sędziów do składu orzekającego Trybunału, w tym przewodniczącego i sędziego sprawozdawcy, b) niemożności skutecznego zebrania się Zgromadzenia Ogólnego, lub c) braku ustawowego kworum do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia składów orzekających lub zmian w tych składach" - twierdzi głowa państwa.

Kolejny zarzut Andrzeja Dudy dotyczy umożliwienia sędziemu TK pełnienia funkcji po upływie kadencji, do czasu wyboru następcy. Konstytucja zaś jednoznacznie wskazuje długość kadencji sędziego TK i nie przewiduje jakiekolwiek możliwości jej przedłużenia.

Dla Andrzeja Dudy nie do przyjęcia jest także wykluczenie możliwości kandydowania przez byłego prezydenta na stanowisko sędziego TK przed upływem 4 lat od zakończenia sprawowania tego urzędu. Przy czym taki sam okres obowiązuje w przypadku byłych posłów, europosłów, senatorów, członków Rady Ministrów i partii politycznych. Jednak zdaniem Dudy, w przypadku prezydenta nie ma żadnych przeszkód i zagrożeń dla niezależności Trybunału niezawisłości jego sędziów, które przemawiałyby za takim ograniczeniem.