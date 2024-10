Rok po wyborach. Prokuratura – nie ma rozdziału, jest podział

– Z jednej strony mamy ogromny problem związany z tzw. neosędziami, dwoma nielegalnymi izbami w Sądzie Najwyższym czy nieprawidłową organizacją Trybunału Konstytucyjnego i niekonstytucyjną Krajową Radą Sądownictwa. Z drugiej – ogromną zapaść w policji, przejawiającą się w ogromnej liczbie wakatów i braku odpowiednich szkoleń udzielanych chociażby przez prokuratorów. Są wydziały dochodzeniowo-śledcze, w których w ciągu ostatnich dwóch lat wymieniono kadrę w 100 proc. – mówi szef LSO. Podkreśla, że to katastrofa dla szybkości i jakości prowadzonych postępowań i nawet gdyby prokuratorzy się dwoili i troili, to te postępowania będę dłużej trwały, bo często czynności będą nieprawidłowo przeprowadzane.

Czytaj więcej Prawnicy Dariusz Korneluk: Nie obędzie się bez dyscyplinarek Nie obejdzie się bez wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do prokuratorów, którzy przez ostatnie lata podejmowali decyzje kierując się interesami innymi, niż wskazania procedury karnej i niezależność służby prokuratorskiej – mówi "Rzeczpospolitej" Dariusz Korneluk, nowy prokurator krajowy.

Szef stowarzyszenia Lex Super Omnia: Widać, jak trudnym wyzwaniem jest naprawa prokuratury

– Do tego dochodzi problem z prezydentem RP wetującym wszystko i generalnie negatywnie nastawionym do wszelkich zmian w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, do którego zaliczam także prokuraturę. Jeśli weźmiemy pod uwagę to wszystko, to widać, jak trudnym wyzwaniem jest naprawa prokuratury, która też jest w zapaści – dodaje prok. Kmieciak i wymienia przykłady: złą organizację pracy (zbyt dużą liczbę prokuratorów funkcyjnych), katastrofalne braki kadrowe w prokuraturach najniższego szczebla, do których trafia 99 proc. spraw, niejasne w przeszłości procedury awansowe a także opłakany stan wynagrodzeń dla kadry urzędniczej.

W tej ostatniej sprawie, jak mówi Jacek Skała przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, pozytywnym symptomem jest projekt budżetu w części 88, który przewiduje wzrost wynagrodzeń pracowników prokuratury na nieco większym poziomie, niż całej sfery budżetowej. Mowa tu o 21,6 proc. zamiast 5 proc. - To kropla w morzu potrzeb ale mamy nadzieję, że te propozycje utrzymają się w parlamencie – mówi Skała, który podkreśla, że zmiana jest efektem lobbingu związków.

Zdaniem prok. Kmieciaka, nawet po 13 stycznia prokuratura nie jest w pełni funkcjonalna, bo większość zastępców PG obsadzona jest osobami, których ten nie chce na tych funkcjach. – A odpowiadają one za np. przestępczość zorganizowaną czy postępowania dyscyplinarne. Pomimo tego obudowa sprawności prokuratury posuwa się naprzód. Do końca roku kadry w prokuraturach rejonowych mają być obsadzone przynajmniej w 80 proc. Powrócono do spraw, które często z powodów politycznych nie były za poprzedniej władzy prawidłowo prowadzone, np. spraw fuzji Lotosu i Orlenu, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy Funduszu Sprawiedliwości – dodaje szef LSO.