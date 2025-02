W środę prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powiedział, że złożył do zastępcy prokuratora generalnego zawiadomienie o „zorganizowanej grupie przestępczej”, która popełniła „zamach stanu”. Zarzuty dotyczą działań, których celem ma być rzekomo zmiana konstytucyjnego ustroju Polski. Święczkowski twierdzi, że od 13 grudnia 2023 roku do dnia złożenia zawiadomienia dochodzi do próby ograniczenia działalności Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Cel ten ma być realizowany przemocą, groźbą bezprawną.

Dzień później prokurator Michał Ostrowski poinformował, że wszczął dochodzenie w sprawie zamachu stanu, a nawet przesłuchał świadków: I prezes SN Małgorzatę Manowską oraz przewodniczą KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką, a także autora zawiadomienia ws. podejrzenia zamachu stanu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Do sprawy odniosła się rzecznika prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak. - W dniu 3 lutego pracownik TK złożył zamkniętą kopertę w sekretariacie zastępcy prokuratora generalnego. To wszystko, co wiemy na temat zawiadomienia dotyczącego zamachu stanu - oświadczyła. Jej zdaniem korespondencja z TK jest korespondencją prywatną i nie można mówić o wszczęciu śledztwa.

Lex Super Omnia: poważne zagrożenie dla praworządności

Uchwałę w tej sprawie podjął w czwartek zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, które „z niedowierzaniem przyjęło informacje medialne dotyczące ostatniej działalności Zastępcy Prokuratora Generalnego - prokuratora Michała Ostrowskiego, a w szczególności jego decyzji o przyjęciu do prowadzenia nierejestrowanego zawiadomienia oraz wszczęciu postępowania w sprawie tzw. >>zamachu stanu<<”.