Sędzia Markiewicz ujawnia założenia reformy. Rewolucja w SN i status neosędziów

Jeszcze w tym tygodniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar ma przedstawić założenia projektów ustaw dotyczących statusu tzw. neosędziów i reformujących Sąd Najwyższy. Czy chodzi o przepisy przygotowane przez komisję kodyfikacyjną, na czele której stoi Pan?

Przyznam, że nie wiem co chce przedstawić minister. Zdziwiłbym się jednak, gdyby były to jakieś konkurencyjne rozwiązania w stosunku do naszego projektu. Niczego jednak wykluczyć nie mogę. Polityka zaskakuje mnie niemal każdego dnia. Mam nadzieję, że minister Bodnar potraktuje partnerów społecznych oraz samą komisję poważnie i z szacunkiem dla pracy, którą już wykonaliśmy.

Czy minister Bodnar konsultował z komisją kodyfikacyjną propozycje, które ma zamiar przedstawić?

Nie było na ten temat rozmów. Z niecierpliwością czekam na wystąpienie ministra Bodnara. Mam nadzieję, że minister przedstawi propozycje, które będą zgodne z kierunkami, nad którymi pracuje komisja kodyfikacyjna. Trudno mi sobie wyobrazić odmienną sytuację, w której minister firmowałby rozwiązania wbrew propozycjom działającej komisji kodyfikacyjnej powołanej przecież przez prezesa rady ministrów na wniosek ministra sprawiedliwości.