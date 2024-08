Czytaj więcej Sądy i trybunały Prof. Piotrowski: Premier nie jest od tego, by oceniać status neosędziów Jeśli rządząca większość uważa, że sprawa dotycząca neosędziów jest taka jasna i oczywista, a zarazem tak istotna, by własny rząd obalić, to zawsze może próbować tej drogi - mówi prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Czy Tusk zakończy konflikt o sądy

Donald Tusk swoją kontrasygnatą zrobił pierwszy realny krok w kierunku przerwania tego destrukcyjnego konfliktu. Są sędziowie mający silne ambicje polityczne, którzy zatracili poczucie swojej roli i misji. Jeżeli jeden z sędziowskich liderów formułuje pretensje wobec premiera, że konsultował decyzję w sprawie kontrasygnaty, to świat staje na głowie. Politycy mogą się podobać lub nie, ale to oni posiadają demokratyczny mandat do rządzenia państwem i podejmowania kluczowych decyzji, również w sprawie sądów. Rolą sędziów jest wymierzanie sprawiedliwości – tylko tyle i aż tyle. Konstytucja nie przewidziała dla nich niczego więcej, choć niektórym się wydaje, że mogą kreować polityczną rzeczywistość.

Warto, aby świat wrócił już na swoje właściwe tory. Sędziowie, którzy poczuli się politykami, powinni po prostu zrezygnować z orzekania i wybrać nową drogę. Tak będzie przede wszystkim bezpieczniej dla obywateli, którzy chcą mieć poczucie stabilności orzeczeń – zarówno tych zapadłych, jak i przyszłych. Ambicjonalnej pryncypialności, która wiąże się z destrukcją i chaosem, nikt nie chce.

Decyzja Tuska daje nadzieję, że ten spór można wygasić, bez krwawej rewolucji, przypomina też, że to on i stojąca za nim większość ma mandat do rządzenia, a nie prezes sędziowskiej organizacji i kilku jego kolegów.