Trzeba pamiętać, że jednym z założeń tej nowelizacji było to, że na tym etapie nie będzie rozstrzygnięta kwestia statusu neo sędziów ale z uwagi na ich status konieczne jest ograniczenie ich biernego prawa wyborczego. I to, moim zdaniem, miało głęboki sens. Sama ustawa sygnalizowała ten problem. Należy brać także pod uwagę konsekwencje wejścia do składu Krajowej Rady Sądownictwa osób powołanych wadliwie na stanowiska sędziowskie. Powstaje problem związany z tym, że osoby których to może bezpośrednio dotyczyć, miałyby rozstrzygać de facto o swoim statusie. Najistotniejsza wątpliwość, moim zdaniem polega jednak na zagrożeniu związanym z tym, że w Krajowej Radzie Sądownictwa mógłby znaleźć się ktoś, kto został nieprawidłowo powołany na stanowisko sędziego i ta nieprawidłowość po pewnym czasie zostałaby przesądzona. Mogą być z tym związane bardzo poważne konsekwencje gdyby taka osoba faktycznie nie była sędzią, a jednak weszła w skład nowej KRS jako sędzia.

Senat otwiera możliwość wejścia do Krajowej Rady Sądownictwa tych tzw neo sędziów.

O tym już częściowo powiedziałem. Nie chcę jednak ograniczać się tylko do negatywnej oceny wprowadzonych zmian. Należy bowiem uwzględnić także zmianę zasad wybierania sędziów - członków do KRS. Od takiego sposobu wyboru sędziów do Rady zależy demokratyczna legitymacja tego organu.

To co zrobił Senat opierając się na opinii Komisji Weneckiej zadowoli tę grupę sędziów, która jakby dość rygorystycznie kwestionuje neo sędziów i nie wyobraża sobie ich udziału w nowej KRS?

Nie wiem czy to można oceniać w kategoriach czyjegoś zadowolenia z tego rozwiązania. Istotne jest czy znowelizowana ustawa spełnia nadal wszystkie założenia projektu i czy nie będzie stanowiła przeszkody do wprowadzenia innych projektowanych zmian. Założeniem projektu było to, że kwestia statusu neo sędziów zostanie rozstrzygnięta na późniejszym etapie legislacji. Ten projekt ma także charakter epizodyczny i tak naprawdę ma doprowadzić na wstępie do dwóch zasadniczych rozwiązań. Po pierwsze do prawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa w zgodzie z konstytucją, po drugie - powinien zagwarantować maksymalnie demokratyczny proces wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.