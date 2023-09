Oszczędności na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

Należy przy tym zwrócić uwagę, że środki, z których uczestnik PPK już skorzystał (np. wycofał je z PPK), nie są objęte ochroną przed egzekucją.

Czytaj więcej Płace Kiedy uczestnik PPK może obniżyć swoją wpłatę podstawową? Od 1 lipca br. uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do tego programu, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie – osiągane z różnych źródeł – nie przekracza 4320 zł. Podmiot zatrudniający uczestnika PPK weryfikuje tylko wynagrodzenie, które sam wypłaca.

Przykład: Stryj uczestniczki PPK wskazał ją instytucji finansowej jako osobę uprawnioną do środków z jego rachunku PPK po jego śmierci. Po śmierci stryja, uczestniczka PPK zastanawia się, czy złożyć wniosek o wypłatę transferową przysługujących jej środków z rachunku PPK stryja na swój rachunek PPK czy dokonać zwrotu tych środków w formie pieniężnej (zostaną one wówczas przekazane na podany przez nią rachunek bankowy). Tylko w przypadku tego pierwszego rozwiązania, czyli wypłaty transferowej środków na rachunek PPK uczestniczki, będą one korzystać z ochrony przed egzekucją, przewidzianą w ustawie o PPK.

Roszczenia alimentacyjne

Przepisy określające, na kim i wobec kogo ciąży obowiązek alimentacyjny, zawarte są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny nie ciąży tylko na rodzicach wobec dzieci. Może on ciążyć np. na dzieciach wobec rodziców czy dziadków albo na rodzeństwie. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza tym wypadkiem, uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów

Natomiast zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, określone są w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przy spełnieniu kryterium dochodowego, przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica - na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna - do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, a w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Przepisy tej ustawy przewidują m.in. żądanie od dłużnika alimentacyjnego świadczeń, które zostały wypłacone wierzycielowi na podstawie decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W razie egzekucji mającej na celu zaspokojenie należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, środki na rachunku PPK uczestnika PPK nie są chronione przed tą egzekucją.