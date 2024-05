Sędzia Leszek Mazur: Szmydta do KRS polecił mi Łukasz Piebiak

Był w biurze KRS w wydziale prawnym, którym miał zarządzać. Do jego obowiązków należało nadzorowanie pracy asystentów, którzy przygotowywali projekty uchwał i uzasadnień uchwał w konkursach sędziowskich. Poza tym wchodziło w grę opiniowanie aktów prawnych, przygotowywanie regulaminów wewnętrznych, współpraca z radcą z prawnym, wydawanie opinii w różnych kwestiach funkcjonowania Rady.

Do jakich dokumentów miał dostęp?

Do wszystkich dokumentów związanych z konkursami osobowymi, stanu spoczynku itd.

I to wskazanie przez wiceministra Łukasza Piebiaka wystarczyło do jego zatrudnienia?

Łukasz Piebiak zapytał mnie wprost, czy ja mam swoją kandydaturę na szefa biura Rady. Powiedziałem, że szukam, ale zbyt bardzo warszawskiego środowiska nie znam. Jestem spoza Warszawy. Trudno było znaleźć kogoś, kto kwapi się żeby przenosić się do Warszawy, zwłaszcza, że całe to przedsięwzięcie wtedy było traktowanie jako niepewne. To były pierwsze wybory sędziów-członków Rady odbywające się na podstawie nowych przepisów. Mocno krytykowane, a sam status Rady był często podważany. W moim kręgu chętnych było niewielu. Łukasz Piebiak powiedział, że ma takiego człowieka, bardzo dobrego kandydata z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z doświadczeniem administracyjnym. Podał imię i nazwisko, numer telefonu i w ten sposób się zdzwoniliśmy. Doszło do spotkania. I po spotkaniu z nim i zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami uznałem, że jeżeli już, to mogę go obsadzić na tym niższym stanowisku, czyli dyrektora wydziału prawnego, a nie na stanowisku szefa biura. To ostatnie było nieobsadzone aż do końca roku 2018 r.