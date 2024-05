Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polska ma do obsadzenia w nowym Parlamencie Europejskim 53 mandaty. Wybory do PE odbywają się dwa miesiące po wyborach samorządowych, w których, w wyborach do sejmików, w skali całego kraju, najlepszy wynik uzyskał PiS (34,27 proc.) przed KO (30,59 proc.).

Wybory do PE - kalendarz PAP

Ostatnie wybory do PE odbyły się w Polsce w 2019 roku — wówczas wygrał je PiS uzyskując 45,38 proc. głosów przed Koalicją Europejską (38,47 proc.) i Wiosną Roberta Biedronia (6,06 proc.). Tylko te trzy listy uczestniczyły w podziale mandatów w tamtych wyborach (żadna inna nie przekroczyła wynoszącego 5 proc. progu wyborczego). PiS uzyskał w PE 27 mandatów, Koalicja Europejska (PO, Nowoczesna, Zieloni, PSL, SLD) - 22 mandaty, a Wiosna — 3 mandaty. Obecnie Wiosna nie istnieje już jako osobny byt polityczny — wraz z SLD stworzyła Nową Lewicę.



Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego za wyjątkowo ważne uważają liderzy wszystkich największych partii startujących w nich. Premier Donald Tusk mówi, że od wyniku wyborów może zależeć wręcz to, czy uda się powstrzymać rozszerzenie się wojny na Ukrainie na Europę. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawia wybory jako walkę o suwerenność Polski, która — w ocenie PiS — jest zagrożona przez dążenia do pogłębienia integracji europejskiej.