Jednak zdaniem PKW, nią nie była. 18 listopada, czyli tego samego dnia, gdy PKW odrzuciła sprawozdanie PiS za ubiegły rok, narażając tę partię na utratę 77,7 mln zł publicznych pieniędzy, komisja przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdanie PO. Z uchwały wynika, że w trakcie badania finansów partii PKW pochyliła się nad „usługami na rzecz partii, sfinansowanymi ze środków jej Funduszu Eksperckiego”, które świadczył „podmiot BIK PMC BARTOSZ KOPANIA”.

PKW oparła się na wyjaśnieniach partii Donalda Tuska

Oceniając sprawę Pablo Moralesa, PKW oparła się jednak tylko na dokumentach finansowych Platformy oraz zapewnieniach partii, że „nie ona dokonywała na rzecz BIK PMC BARTOSZ KOPANIA jakichkolwiek innych płatności z innych rachunków bankowych, poza płatnościami dokonywanymi z rachunku Funduszu Eksperckiego za ekspertyzy polityczne”.

I nie jest to pierwszy raz, gdy PKW podchodzi do kontrowersji związanych z ostatnią kampanią parlamentarną Koalicji Obywatelskiej w taki właśnie sposób. W lipcu podjęła uchwałę, w której przyjęła sprawdzanie komitetu wyborczego KO. Wynika z niej, że przyjrzała się m.in. głośnym billboardom „Polacy! Pokonajmy to ZŁO!!! Wygramy”, wywieszonymi przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z uchwały wynika, że PKW oparła się na wyjaśnieniach pełnomocnika komitetu, który zapewnił, że KO nie miała żadnego wpływu na działalność Fundacji WOŚP.

Poseł PiS Zbigniew Bogucki mówi „Rzeczpospolitej”, że członkowie PKW wskazani przez obecną większość stosują inne standardy wobec PiS, a inne wobec pozostałych partii i komitetów. – Państwowa Komisja Wyborcza w swojej 20-letniej praktyce skupiała się na badaniu sprawozdań finansowych. Twierdziła, że nie ma instrumentów do zajmowania się tym, co jest poza sprawozdaniami. W ten właśnie sposób oceniła sprawozdania PO i KO, jednak w przypadku PiS weszła w rolę śledczo-sądową – mówi. Zauważa, że na sprawie Moralesa i WOŚP lista potencjalnych nieprawidłowości się nie kończy, bo posłowie PiS wysłali do PKW listę około 40 naruszeń kampanii KO.