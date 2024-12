Podobnie wspomniany przepis rozumiały wcześniej m.in. sądy apelacyjne w Gdańsku i Szczecinie. Teraz sprawa wróci do sądu pierwszej instancji, który musi wydać decyzję merytoryczną.

Jeśli polski sąd wyrazi zgodę na list żelazny, to Michał K. wyjdzie z aresztu w Londynie

Michał K. do Londynu wyjechał latem, jak twierdzi, „w poszukiwaniu pracy”. Dobrowolnie do kraju nie wróci. Sprowadzenie go nie nastąpi szybko – Wielka Brytania jest poza UE, więc europejski nakaz aresztowania, który zapewniłby szybki tryb, nie wchodzi w grę.

Prokuratura jednak nie zmieni stanowiska. – Będziemy się ponownie sprzeciwiać przyznaniu podejrzanemu listu żelaznego – mówi „Rzeczpospolitej” prokurator Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Kiedy polski sąd rozpozna wniosek o list żelazny? To sprawa aresztowa, termin nie powinien być więc odległy. Jeśli sąd wyrazi zgodę, to Michał K. wyjdzie z aresztu w Londynie, wróci do Polski i będzie odpowiadał z wolnej stopy – jego ekstradycja będzie niepotrzebna (rozprawę ekstradycyjną w Wielkiej Brytanii wyznaczono dopiero na 17 lutego).

Prokuratura zarzuca Michałowi K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za co grozi do dziesięciu lat więzienia. Zarzuty ma także Paweł Sz., twórca marki Red is Bad (przebywa w polskim areszcie). Sąd odmówił mu listu żelaznego, ale dlatego, że uznał, iż nie zapewniłby on prawidłowego toku postępowania.