Zakaz sprzedaży TVN: „kamień milowy” na drodze do przywrócenia praworządności w Polsce

Premier Donald Tusk oświadczył, że „podjął decyzję, aby rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli uzupełnić o telewizje TVN i Polsat”. Po czym dodał, że „takie podmioty podlegają ochronie” i w związku z tym „zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych”, albowiem – jak wyjaśnił swojemu ludowi – jest „na wschodzie zainteresowanie wpływaniem na pracę mediów w Polsce”.

Co prawda „wykaz firm strategicznych” oraz „podmiotów podlegających ochronie” to są różne wykazy, ale w sumie takich rzeczy to on nie musi ogarniać, bo przecież wyborcy też nie ogarniają.

TVN i Polsat: dlaczego akurat te telewizje mają być strategiczne

I tak oto strategiczne dla państwa okazują się firmy nadające głupie reklamy i jeszcze głupsze seriale. Czyżby „na wschodzie” było zainteresowanie, która stacja nadaje „Taniec z gwiazdami”? Pewnie raczej chodzi o tzw. programy informacyjne. Jak ktoś poszukuje informacji, to musi zajrzeć do internetu. Ale pani małżonka ministra spraw zagranicznych w rządze naszego premiera oświadczyła w jednym z wywiadów, że internet trzeba cenzurować, bo ma zły wpływ na wyborców, którzy głosują nie tak, jak oczekują od nich „tradycyjne media” i zatrudnieni w nich „niezależni dziennikarze”. Więc pewnie chodzi jednak nie o reklamy i seriale, tylko o propagandę.

Wieść gminna niosła bowiem, że amerykański Warner Bros Discovery zamierza sprzedać TVN Węgrom lub Czechom. „Nie pozwolimy – zagrzmiał premier – aby wrogie państwa ingerowały w sposób bezczelny w nasze codzienne życie”.