Tusk rozpoczął konferencję prasową od informacji, że w czasie wczorajszej rozmowy telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim ustalił szczegóły wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i swojej rewizyty na Ukrainie.



Reklama

Donald Tusk zapowiada wizytę na Ukrainie i wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce

- Ja będę w Ukrainie na początku roku. Pan prezydent Zełenski przyjedzie do nas w tym ważnym momencie, jakim będzie przyjmowanie prezydencji w UE przez Polskę (1 stycznia – red.) - zapowiedział premier.



- Oba nasze państwa (Polska i Estonia) są bardzo aktywne w tworzeniu politycznego scenariusza, w którym możliwe będzie zakończenie wojny w sposób sprawiedliwy, do0 zaakceptowania przez Ukrainę, naszych sojuszników. To bardzo ważne, by solidarność z Ukrainą w obliczu napaści rosyjskiej i trwającej wojny, była solidarnością państw, które dobrze i mądrze budują przyszłość regionu – mówił dalej Tusk.



Donald Tusk zapowiada działania chroniące TVN i Polsat przed „agresywnym i niebezpiecznym przejęciem”

Szef polskiego rządu mówił też, że rozmawiał z premierem Estonii o wyborach w Rumunii „które potwierdziły nieustającą gotowość Rosji do atakowania, przy użyciu coraz bardziej wyszukanych narzędzi i operacji” i „coraz skuteczniejsze ingerowanie w życie polityczne państw europejskich”. - Jest głośno o operacji „Portal Combat”, operacji rosyjskiej. Pierwszymi państwami na liście do zaatakowania przez zorganizowane grupy i narzędzia w operacji „Portal Combat” była Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Hiszpania. Po kilku miesiącach dołączono do tego 14 państw europejskich, w tym Rumunię - kontynuował.