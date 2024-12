Budżet PiS w rękach Sądu Najwyższego. PKW chciała wyłączyć tzw. neosędziów

Do rozstrzygnięcia tej skargi wyznaczono skład siedmiu sędziów pod przewodnictwem prezes tej Izby Joanny Lemańskiej. W ostatnich dniach PKW zawnioskowała jednak o wyłączenie wszystkich tych sędziów od rozpoznawania tej sprawy z uwagi na obawę o brak bezstronności i niezależności. Uzasadniano to nieprawidłowym trybem powołania tych sędziów do SN z udziałem tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Co istotne żądanie PKW obejmowało także innych tzw. neosędziów, którzy mogliby zostać wyznaczeni do składu.

Jeszcze w środę wniosek ten został odrzucony. Decyzję tę podjął jednoosobowo sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Paweł Czubik. Kilka godzin później SN na posiedzeniu niejawnym rozpatrzył właściwą skargę.

Jakie konsekwencje może mieć decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej? Zgodnie z kodeksem wyborczym orzeczenie SN w tej sprawie jest ostateczne. Po uznaniu skargi przez sąd Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego. To zaś daje zielone światło ministrowi finansów do wypłaty dotacji.

Przypomnijmy też, że konsekwencją zakwestionowania finansowania komitetu wyborczego PiS w wyborach parlamentarnych w 2023 r. było też odrzucenie przez PKW w listopadzie rocznego sprawozdania finansowego PiS za ubiegły rok. Również tę uchwałę PiS zaskarżyło do Sądu Najwyższego.