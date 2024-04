Jak wynika z danych handlowych moskiewskiej giełdy kurs wymiany euro do rubla (EUR/RUB) wzrósł o 0,85 proc. do 100,13 rubli. Dolar (USD/RUB) podrożał o 0,42 proc., do 93,38 rubli. Dzisiejsze duże osłabienie rubla wobec euro stanowi kontynuację trendu, który pojawił się dzień wcześniej na innej parze walutowej – USDRUB. Według wyników notowań z poniedziałku 29 kwietnia, dolar umocnił się w stosunku do rubla o 0,66 proc., do dokładnie 93 rubli.

Podatki, obowiązkowa sprzedaż walut i co jeszcze?

Analitycy Digit Broker w swoim porannym biuletynie wskazują, że nie było żadnych znaczących wiadomości, które mogłyby wyjaśnić taką dynamikę. Ich zdaniem słabnięcie rosyjskiego pieniądza wiąże się z niekorzystnym splotem kilku czynników. Po pierwsze, pewną rolę mogło odegrać zakończenie okresu podatkowego w kwietniu.

„Ponadto, jeśli w poprzednich tygodniach uczestnicy rynku mogli sprzedawać walutę w oczekiwaniu na przedłużenie dekretu prezydenckiego w sprawie obowiązkowej odsprzedaży walut przez eksporterów, to po przedłużeniu dekretu niepewność zniknęła, a presja sprzedaży na rynku spadła” – zauważają analitycy. W sobotę 27 kwietnia dekret został przedłużony o rok.

Kreml wprowadził obowiązkową odsprzedaż części zarobionych na eksporcie walut po tym, jak na rynku krajowym pojawił się duży deficyt. Większość eksporterów do Rosji nie chce handlować ani w rublach, ani w juanach, tylko w twardych walutach, od których Rosja została odcięta po agresji na Ukrainę. Sankcje Zachodu zabraniają importu banknotów dolarowych i euro do Rosji.