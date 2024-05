Kontrariańska fala podmywa Wall Street. Ameryka wcale nie jest taka wyjątkowa

Tak twierdzą tacy liczący się gracze na rynkach finansowych jak Amundi, czy Pictet Asset Management. Idą pod prąd i wskazują gdzie inwestorzy mogą więcej zarobić niż na Wall Street.

Reklama

Stawiają na Europę i Azję. Podkreślają takie atuty tamtejszych giełd jak atrakcyjne wyceny oraz korzystniejsze perspektywy dynamiki cen konsumpcyjnych.

Przeceniana wyjątkowość USA

Wyjątkowość Ameryki jest przeceniana, twierdzi Luca Paolini, główny strateg szwajcarskiej firmy zarządzającej aktywami Pictet Asset Management.

Czytaj więcej Giełda Hossa gra kolejny akord na GPW Po kwietniowych wichurach początek maja przynosi wyraźne umocnienie indeksów akcji. Uwagę ekspertów analizy technicznej przyciągają średnie spółki.

„ Prawdopodobnie jest zbyt dużo optymizmu odnośnie do wzrostu gospodarki USA i za dużo pesymizmu co do reszty świata”, przekonuje ekspert.