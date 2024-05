Zasada” in dubio pro tributario”, czyli rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika (inaczej: zakaz rozstrzygania wątpliwości na korzyść fiskusa) wynika wprost z Konstytucji, dodatkowo zapisana jest ordynacji podatkowej. Przepis ten skierowany jest przede wszystkim do sądów administracyjnych aby instruowały/uczyły administrację. Jednak sądy zasady tej nie stosują, natomiast dają wiele dowodów na to, że kreatywnie potrafią nawet jasne i proste przepisy korzystne dla obywateli zinterpretować na korzyść fiskusa.

Reklama

Skoro przedawniają się kradzieże i morderstwa to przedawniają się też ciążące na obywatelu zobowiązania podatkowe, które co do zasady ulegają przedawnieniu z upływem lat 5 od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku, tak stanowi art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (O.p.) Są przewidziane wyjątkowe sytuacje przerywające bieg przedawnienia, ale muszą być one interpretowane ściśle a nie rozszerzająco.

Zgodnie z art. 70 § 4 O.p. bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Jasno z tego wynika, że aby doszło do przerwania biegu przedawnienia to musi być poprawnie (zgodnie z prawem) wszczęta egzekucja, musi w jej ramach zostać zastosowany środek egzekucyjny i musi jeszcze zostać o tym zawiadomiony podatnik. Musi więc ciążyć na podatniku wymagalna zaległość podatkowa, a organ egzekucyjny dla umożliwienia zbadania zobowiązanemu legalności prowadzonej egzekucji musi zawiadomić zobowiązanego o zastosowanym środku egzekucyjnym.

Podkreślenia wymaga, że zawiadomienie zobowiązanego o zastosowanym środku egzekucyjnym jest obowiązkiem organu egzekucyjnego i nie ma nic wspólnego z obowiązkiem zawiadomienia podatnika o jakim mowa w art. 70 par. 4 O.p. Zawiadomienie zobowiązanego ma na celu jedynie umożliwienie zobowiązanemu złożenia w terminie 7 dni zarzutów na prowadzoną egzekucję. Zawiadomienie podatnika informuje go o zmianie jego praw, o zmianie upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.