Na koszt sądu zamawiał sprzęt AGD, wydał prawie pół mln zł. Jest wyrok

Na dwa lata pozbawienia wolności krakowski sąd okręgowy skazał zastępcę kierownika oddziału gospodarczego jednego z sądów rejonowych, który na koszt tej instytucji zamawiał m.in. sprzęt AGD i elektronikę. Przez kilka lat wydał w ten sposób prawie pół miliona zł. Wyrok nie jest prawomocny.

Publikacja: 30.09.2025 21:49

Na koszt sądu zamawiał sprzęt AGD, wydał prawie pół mln zł. Jest wyrok

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

dgk, Nadia Senkowska

Sprawa wyszła na jaw, kiedy kierownictwo sądu zaczęło podejrzewać, że nie wszystkie fakturowane sprzęty rzeczywiście trafiają do zasobów tej instytucji. O wyjaśnienia poprosiło Krzysztofa Z., ówczesnego zastępcę kierownika oddziału gospodarczego. Ten jednak, w momencie, kiedy niewygodne fakty mogły wyjść na światło dzienne, wyszedł z pracy i już do niej nie wrócił, przedstawiając następnie zwolnienie lekarskie. Ostatecznie jednak wszczęto poszukiwania, a „zaginiony” odnalazł się dopiero w Norwegii, gdzie zdążył już zatrudnić się jako magazynier.

Czym jest przestępstwo urzędnicze?
Czym jest przestępstwo urzędnicze?

Zastępca kierownika oddziału gospodarczego sądu robił prywatne zakupy za państwowe pieniądze. Zapadł wyrok 

Przeprowadzona w jego sądzie inwentaryzacja ujawniła zaś skalę oszustw, do których – jak ustalono – dochodziło przez cztery lata. Wielkość samej instytucji i wysokie stanowisko, jakie zajmował później oskarżony, utrudniały szybkie wykrycie nieprawidłowości. A lista dokonywanych przez niego zakupów była spora – znajdowała się na niej głównie elektronika i sprzęt AGD, ale nie brakowało też czajników, niszczarek, ekspresów, smartfonów, a nawet drabin czy mebli. Część z tych towarów Krzysztof Z. dopisywał do faktur za rzeczywiste zakupy dla sądu, część okazała się całkowicie fikcyjna.

– Doszło również do fałszowania faktur i dokumentacji. To wszystko było niezbędne, aby zrealizować zamiar, a zamiarem oskarżonego było osiągnięcie korzyści majątkowej – uzasadniała sędzia Anna Bosak-Ziomek, wydając wtorkowy nieprawomocny wyrok w sprawie.

Decyzję o zmianach podjął abp Adrian Galbas
Ksiądz zdefraudował 1,2 mln zł, wydał je na kryptowaluty. Jest prawomocny wyrok
Pracownik kupował sprzęt AGD, elektronikę, meble. Wydał prawie pół mln zł 

Sędzia przypomniała, że w swojej pracy oskarżony miał odnotowywać zakupy dokonywane na potrzeby sądu i kontrolować ewidencję sprzętu, a zamiast tego dopuścił się nie tylko oszustwa, ale też przestępstwa urzędniczego. Jego winę sąd uznał za bezdyskusyjną, zaś karę dwóch lat pozbawienia wolności – za adekwatną w tym przypadku. Przypomniał jednocześnie, że Krzysztof Z. dobrowolnie poddał się karze i orzekł, że musi on również wyrównać wyrządzoną szkodę, czyli w praktyce oddać prawie 437 tys. zł na rzecz Skarbu Państwa. A także uiścić grzywnę w wysokości 9 tys. zł.

Krzysztof Z. decyzją sądu pozostanie w areszcie.

Sygn. akt: VI K 141/25

Czytaj więcej

Sprawy korupcyjne będą od teraz trafiać do sądów okręgowych
W sądzie i w urzędzie
Sprawy korupcyjne będą od teraz trafiać do sądów okręgowych

Miejsca Polska małopolskie Kraków Sądy i Trybunały Sądy Powszechne Sądy Okręgowe

