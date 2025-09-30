Aktualizacja: 01.10.2025 11:18 Publikacja: 30.09.2025 21:49
Foto: PAP/Łukasz Gągulski
Sprawa wyszła na jaw, kiedy kierownictwo sądu zaczęło podejrzewać, że nie wszystkie fakturowane sprzęty rzeczywiście trafiają do zasobów tej instytucji. O wyjaśnienia poprosiło Krzysztofa Z., ówczesnego zastępcę kierownika oddziału gospodarczego. Ten jednak, w momencie, kiedy niewygodne fakty mogły wyjść na światło dzienne, wyszedł z pracy i już do niej nie wrócił, przedstawiając następnie zwolnienie lekarskie. Ostatecznie jednak wszczęto poszukiwania, a „zaginiony” odnalazł się dopiero w Norwegii, gdzie zdążył już zatrudnić się jako magazynier.
Przeprowadzona w jego sądzie inwentaryzacja ujawniła zaś skalę oszustw, do których – jak ustalono – dochodziło przez cztery lata. Wielkość samej instytucji i wysokie stanowisko, jakie zajmował później oskarżony, utrudniały szybkie wykrycie nieprawidłowości. A lista dokonywanych przez niego zakupów była spora – znajdowała się na niej głównie elektronika i sprzęt AGD, ale nie brakowało też czajników, niszczarek, ekspresów, smartfonów, a nawet drabin czy mebli. Część z tych towarów Krzysztof Z. dopisywał do faktur za rzeczywiste zakupy dla sądu, część okazała się całkowicie fikcyjna.
– Doszło również do fałszowania faktur i dokumentacji. To wszystko było niezbędne, aby zrealizować zamiar, a zamiarem oskarżonego było osiągnięcie korzyści majątkowej – uzasadniała sędzia Anna Bosak-Ziomek, wydając wtorkowy nieprawomocny wyrok w sprawie.
Sędzia przypomniała, że w swojej pracy oskarżony miał odnotowywać zakupy dokonywane na potrzeby sądu i kontrolować ewidencję sprzętu, a zamiast tego dopuścił się nie tylko oszustwa, ale też przestępstwa urzędniczego. Jego winę sąd uznał za bezdyskusyjną, zaś karę dwóch lat pozbawienia wolności – za adekwatną w tym przypadku. Przypomniał jednocześnie, że Krzysztof Z. dobrowolnie poddał się karze i orzekł, że musi on również wyrównać wyrządzoną szkodę, czyli w praktyce oddać prawie 437 tys. zł na rzecz Skarbu Państwa. A także uiścić grzywnę w wysokości 9 tys. zł.
Krzysztof Z. decyzją sądu pozostanie w areszcie.
Sygn. akt: VI K 141/25
