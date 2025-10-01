We wtorek prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa tego sądu Bogdana Święczkowskiego.

Reklama Reklama

Obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ma usłyszeć zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego.

Chodzi o użycie systemu Pegasus. Z ustaleń prokuratury wynika, iż miał wówczas m.in. polecić prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania wymaganego pisemnego upoważnienia „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r., której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.

Bogdan Święczkowski: gorsząca polityczna hucpa

We wtorek na stronie Trybunału Konstytucyjnego opublikowano oświadczenie, w którym Bogdan Święczkowski stwierdził, że wniosek Waldemara Żurka zmierzający do uchylenia mu immunitetu sędziego TK to „gorsząca polityczna hucpa uwłaczająca przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje”. Jak dodał, „wynika z kompromitującej Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa”.