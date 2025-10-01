Aktualizacja: 01.10.2025 09:07 Publikacja: 01.10.2025 08:35
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Foto: PAP/Tytus Żmijewski
We wtorek prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa tego sądu Bogdana Święczkowskiego.
Obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ma usłyszeć zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego.
Chodzi o użycie systemu Pegasus. Z ustaleń prokuratury wynika, iż miał wówczas m.in. polecić prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania wymaganego pisemnego upoważnienia „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r., której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.
We wtorek na stronie Trybunału Konstytucyjnego opublikowano oświadczenie, w którym Bogdan Święczkowski stwierdził, że wniosek Waldemara Żurka zmierzający do uchylenia mu immunitetu sędziego TK to „gorsząca polityczna hucpa uwłaczająca przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje”. Jak dodał, „wynika z kompromitującej Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa”.
Święczkowski zapewnił, że „wszelkie decyzje i polecenia wydawane przeze mnie w czasie, gdy pełniłem funkcję Prokuratora Krajowego, były zgodne z prawem i mieściły się w kompetencjach przyznanych mi przez ustawę Prawo o prokuraturze”.
„Prokurator, o którym mowa we wniosku złożonym przez Waldemara Żurka, był w pełni uprawniony do podejmowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, do czego zgodnie z przepisami został przeze mnie pisemnie upoważniony, pomimo że § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi nie zobowiązuje do zachowania jego pisemnej formy. Zgodnie z art. 57 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze m. in. Prokurator Krajowy sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjnej bez żadnych wyłączeń czy wyjątków. Kontrola ta została przeprowadzona w sposób prawidłowy i zgodnie z jej celami” – przekonuje w oświadczeniu prezes TK.
Źródło: rp.pl
