Bogdan Święczkowski reaguje na wniosek Waldemara Żurka. „Kompromitująca nieznajomość prawa"

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdań Święczkowski wydał oświadczenie, w którym pisze o gorszącej politycznej hucpie, uwłaczającej przedstawicielowi rządu. To reakcja na wniosek prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który zwrócił się o uchylenie immunitetu prezesowi TK.

Publikacja: 01.10.2025 08:35

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Mateusz Adamski

We wtorek prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa tego sądu Bogdana Święczkowskiego.

Obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ma usłyszeć zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego. 

Chodzi o użycie systemu Pegasus. Z ustaleń prokuratury wynika, iż miał wówczas m.in. polecić prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania wymaganego pisemnego upoważnienia „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r., której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.

Czytaj więcej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Prawo karne
Bogdan Święczkowski straci immunitet? Waldemar Żurek złożył wniosek

Bogdan Święczkowski: gorsząca polityczna hucpa

We wtorek na stronie Trybunału Konstytucyjnego opublikowano oświadczenie, w którym Bogdan Święczkowski stwierdził, że wniosek Waldemara Żurka zmierzający do uchylenia mu immunitetu sędziego TK to „gorsząca polityczna hucpa uwłaczająca przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje”. Jak dodał, „wynika z kompromitującej Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa”.

Święczkowski zapewnił, że „wszelkie decyzje i polecenia wydawane przeze mnie w czasie, gdy pełniłem funkcję Prokuratora Krajowego, były zgodne z prawem i mieściły się w kompetencjach przyznanych mi przez ustawę Prawo o prokuraturze”.

„Prokurator, o którym mowa we wniosku złożonym przez Waldemara Żurka, był w pełni uprawniony do podejmowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, do czego zgodnie z przepisami został przeze mnie pisemnie upoważniony, pomimo że § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi nie zobowiązuje do zachowania jego pisemnej formy. Zgodnie z art. 57 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze m. in. Prokurator Krajowy sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjnej bez żadnych wyłączeń czy wyjątków. Kontrola ta została przeprowadzona w sposób prawidłowy i zgodnie z jej celami” – przekonuje w oświadczeniu prezes TK. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Sądy i trybunały
Prezes warszawskiego sądu zawiadamia prokuraturę ws. Bogdana Święczkowskiego

Źródło: rp.pl

Osoby Bogdan Święczkowski Waldemar Żurek Sądy i Trybunały Trybunał Konstytucyjny Prawo Karne Pegasus

