Chodzi o decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 września, w której uwzględniono wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry, na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Do zatrzymania i przesłuchania doszło ostatecznie w poniedziałek.

Bogdan Święczkowski zawiadamia prokuraturę

W piątek 26 września Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z „bezprawną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie”. Zarzucił w nim umyślne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, sędzię Magdalenę Wójcik, która jego zdaniem wydała sprzeczne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego „postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa”.

Dzień wcześniej w tej sprawie Prezes TK wystosował również pismo do Komendanta Głównego Policji, zwracając się o zapewnienie przestrzegania porządku prawnego. „W postanowieniu zabezpieczającym z 8 sierpnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny nakazał wstrzymanie działań wobec byłego ministra sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r., zgodnie z którym uchwała Sejmu o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z Konstytucją. Dopiero ewentualne powołanie komisji w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym pozwoliłoby na dokonywanie przez nią faktycznych i prawnych czynności, w tym wzywanie świadków” – napisał Bogdan Święczkowski. Podkreślił również, że „postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie stoi w rażącej sprzeczności z ostatecznym i niezaskarżalnym postanowieniem tymczasowym Trybunału Konstytucyjnego z 8 sierpnia 2025 r., a tym samym jest bezprawne”.