Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zawiadamia prokuraturę ws. Bogdana Święczkowskiego

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Beata Najjar złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie Bogdana Święczkowskiego. Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego zarzuca wpływanie na niezależny sąd.

Publikacja: 29.09.2025 18:19

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Mateusz Adamski

Chodzi o decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 września, w której uwzględniono wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry, na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Do zatrzymania i przesłuchania doszło ostatecznie w poniedziałek. 

Zbigniew Ziobro
Komentarze
Bogusław Chrabota: Zbigniew Ziobro inicjator. Przed komisją wrócił do swej dawnej roli

Bogdan Święczkowski zawiadamia prokuraturę

W piątek 26 września Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z „bezprawną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie”. Zarzucił w nim umyślne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, sędzię Magdalenę Wójcik, która jego zdaniem wydała sprzeczne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego „postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa”.

Dzień wcześniej w tej sprawie Prezes TK wystosował również pismo do Komendanta Głównego Policji, zwracając się o zapewnienie przestrzegania porządku prawnego. „W postanowieniu zabezpieczającym z 8 sierpnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny nakazał wstrzymanie działań wobec byłego ministra sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r., zgodnie z którym uchwała Sejmu o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z Konstytucją. Dopiero ewentualne powołanie komisji w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym pozwoliłoby na dokonywanie przez nią faktycznych i prawnych czynności, w tym wzywanie świadków” – napisał Bogdan Święczkowski. Podkreślił również, że „postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie stoi w rażącej sprzeczności z ostatecznym i niezaskarżalnym postanowieniem tymczasowym Trybunału Konstytucyjnego z 8 sierpnia 2025 r., a tym samym jest bezprawne”. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Prawo karne
Przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na komisję ds. Pegasusa. Prezes TK straszy, sąd odpowiada
Sąd Okręgowy w Warszawie reaguje

W poniedziałek na te działania prezesa TK zareagował Sąd Okręgowy w Warszawie. Jak informuje portal oko.press, prezes SO Beata Najjar złożyła doniesienie do prokuratury. Zarzuca w nim Bogdanowi Święczkowskiemu wywieranie wpływu na działania funkcjonariuszy, grożąc im odpowiedzialnością karną za wykonanie orzeczenia sądu o zatrzymaniu Ziobry.

„Sąd stwierdza też, że Święczkowski złożył fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędzię Magdalenę Wójcik. Sędzia nie złamała prawa, a jej orzeczenie może tylko skontrolować sąd drugiej instancji. Sędzia nie ponosi też odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za interpretację prawa” – czytamy. 

Źródło: rp.pl

