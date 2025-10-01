Rzeczpospolita
Wydarzenia
Próba sił w PiS? Jarosław Kaczyński zdecydował o wykluczeniu radnych sejmiku

Jarosław Kaczyński wykluczył siedmioro radnych z klubu PiS w sejmiku woj. dolnośląskiego. Politycy oświadczyli, że do konfliktu w klubie doprowadziły „względy ambicjonalne” a decyzję o ich wykluczeniu podjęto na podstawie „jednostronnej i nieprawdziwej relacji” i chcą przedstawić prezesowi PiS swoją wersję wydarzeń.

Aktualizacja: 01.10.2025 12:12 Publikacja: 01.10.2025 12:04

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wizyty we Wrocławiu

Foto: PAP/Krzysztof Ćwik

Bartosz Lewicki

Goszczący w poniedziałek w woj. dolnośląskim szef PiS Jarosław Kaczyński wykluczył z klubu radnych swego ugrupowania w sejmiku województwa siedem osób: Magdalenę Brodowską, Przemysława Czarneckiego, Łukasza Lacha, Marcina Krzyżanowskiego, Pawła Kurę, Krzysztofa Mroza i Ewelinę Szydłowską-Kędzierę. Wszyscy zostali też zawieszeni w prawach członków partii.

Nagła decyzja Jarosława Kaczyńskiego

Jak zauważyli lokalni politycy, decyzja Jarosława Kaczyńskiego została ogłoszona niespodziewanie, a lokalni działacze nie spodziewali się podobnego obrotu spraw. Jarosław Kaczyński miał przybyć do Wrocławia w ramach cyklu spotkań z wyborcami pod hasłem „Wygrała Polska”.

Po ogłoszonej we wtorek decyzji, w liczącym wcześniej trzynaścioro radnych klubie PiS pozostało sześć osób. Przyczyną sytuacji mają być wewnętrzne spięcia w klubie i stosunek części jego radnych do decyzji władz regionu. Nieoficjalnie wspomina się jednak o tym, że poza jednym z radnych, wszyscy inni należeli do frakcji byłego premiera Mateusza Morawieckiego. 

Mateusz Morawiecki i Dariusz Matecki
Komentarze
Jacek Nizinkiewicz: W PiS nikt nie będzie umierał za Morawieckiego i Mateckiego

Oświadczenie wykluczonych radnych PiS

Wykluczeni politycy opublikowali oświadczenie, w którym oświadczyli, że ich zdaniem o konflikcie w klubie radnych PiS zadecydowały względy ambicjonalne. „Uważamy, że decyzja o naszym wykluczeniu została podjęta na podstawie jednostronnej i nieprawdziwej relacji zdarzeń, co uniemożliwiło władzom krajowym poznanie faktycznego obrazu sytuacji” – czytamy w oświadczeniu. 

„Niestety część polityków i działaczy, którzy wielokrotnie przedkładali własne ambicje nad dobro naszej formacji, doprowadziła w klubie Prawa i Sprawiedliwości sejmiku dolnośląskiego najpierw do ostrego konfliktu, a następnie do podziału” – oświadczyli wykluczeni radni. 

Oświadczenie radnych PiS, wykluczonych z klubu w sejmiku woj. dolnośląskiego

„Ze smutkiem i zaskoczeniem przyjęliśmy wczorajszą decyzję dotyczącą wykluczenia z Klubu Radnych PiS Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Część z nas jest od lat członkami Prawa i Sprawiedliwości, część przez lata wspiera polski obóz patriotyczny swoją pracą społeczną i samorządową. Wszystkich łączą wartości, na których opiera się statut Prawa i Sprawiedliwości. Również w takim duchu staraliśmy się, od momentu wyboru do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pracować – szanując poza literą statutu i regulaminu, siebie wzajemnie. Uważamy, że tylko taki sposób budowania relacji pozwala na skuteczne działanie i wpisuje się w ducha polskiej prawicy” – czytamy w oświadczeniu.

Radni podkreślili, że ich priorytetem „pozostaje możliwość przedstawienia rzeczywistej sytuacji w dolnośląskich strukturach Prawa i Sprawiedliwości” prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. „Wierzymy, że dzięki jego wsparciu będziemy mogli powrócić do pracy w ramach formacji, z którą wszyscy się identyfikujemy” – oświadczyli. 

„Wypychanie Mateusza Morawieckiego z PiS”

Wykluczeni radni, poza byłym posłem Przemysławem Czarneckim, mieli być – jak powiedzieli portalowi Onet politycy PiS – ludźmi bliskimi środowisku skupionemu wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz rządzącego niegdyś dolnośląskimi strukturami PiS jego współpracownika Michała Dworczyka. – To początek wypychania Mateusza z PiS – cytuje swoich rozmówców Onet. 

Decyzja prezesa PiS nie wpłynęła na zmianę układu sił w sejmiku województwa. Koalicja Obywatelska ma 16 radnych, tworzy koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami. 

W klubie PiS pozostali Tytus Czartoryski, Paweł Grabek, Damian Mrozek, Piotr Karwan (przewodniczący klubu), Andrzej Kredkowski oraz Małgorzata Calińska-Mayer. Taki skład klubu widnieje od wtorku na oficjalnych stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Samorządy Samorząd Wojewódzki Miejsca Polska Osoby Jarosław Kaczyński Michał Dworczyk Dolny Śląsk

