Próba sił w PiS? Jarosław Kaczyński zdecydował o wykluczeniu radnych sejmiku

Goszczący w poniedziałek w woj. dolnośląskim szef PiS Jarosław Kaczyński wykluczył z klubu radnych swego ugrupowania w sejmiku województwa siedem osób: Magdalenę Brodowską, Przemysława Czarneckiego, Łukasza Lacha, Marcina Krzyżanowskiego, Pawła Kurę, Krzysztofa Mroza i Ewelinę Szydłowską-Kędzierę. Wszyscy zostali też zawieszeni w prawach członków partii.

Nagła decyzja Jarosława Kaczyńskiego

Jak zauważyli lokalni politycy, decyzja Jarosława Kaczyńskiego została ogłoszona niespodziewanie, a lokalni działacze nie spodziewali się podobnego obrotu spraw. Jarosław Kaczyński miał przybyć do Wrocławia w ramach cyklu spotkań z wyborcami pod hasłem „Wygrała Polska”.

Po ogłoszonej we wtorek decyzji, w liczącym wcześniej trzynaścioro radnych klubie PiS pozostało sześć osób. Przyczyną sytuacji mają być wewnętrzne spięcia w klubie i stosunek części jego radnych do decyzji władz regionu. Nieoficjalnie wspomina się jednak o tym, że poza jednym z radnych, wszyscy inni należeli do frakcji byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Oświadczenie wykluczonych radnych PiS

Wykluczeni politycy opublikowali oświadczenie, w którym oświadczyli, że ich zdaniem o konflikcie w klubie radnych PiS zadecydowały względy ambicjonalne. „Uważamy, że decyzja o naszym wykluczeniu została podjęta na podstawie jednostronnej i nieprawdziwej relacji zdarzeń, co uniemożliwiło władzom krajowym poznanie faktycznego obrazu sytuacji” – czytamy w oświadczeniu.