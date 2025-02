Dariusz Matecki, silne zaplecze Zbigniewa Ziobry i motor Suwerennej Polski

Dariusz Matecki, któremu prokuratura chce postawić sześć zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości i fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych, jest na celowniku prokuratury od dawna. Polityk jest silną figurą w otoczeniu Zbigniewa Ziobry. Wzmocnił jego partię w mediach społecznościowych. Gdy posłanka KO Magdalena Filiks ustaliła, że Matecki w czerwcu 2020 roku dostał pracę w Centrum Informacji Lasów Państwowych i dzień później złożył wniosek o pracę zdalną, spotkała ją i jej dzieci za to nagonka w mediach powiązanych z PiS.

Pracownik Radia Szczecin opisał wyrok, który zapadł w 2021 roku, kiedy to za pedofilię skazany został Krzysztof F., były pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. zwalczania uzależnień. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności ze względu na dobro pokrzywdzonych dzieci, a mimo to ujawniono dane, które pozwoliły zidentyfikować małoletnie ofiary pedofila. Informacje te w mediach społecznościowych podawał dalej Matecki, który ma wielu obserwujących. Jedno z dzieci, Mikołaj, syn posłanki Filiks, odebrało sobie życie. Według ówczesnego szefa państwowej komisji do spraw pedofili Błażeja Kmieciaka, rządowe media na przełomie roku doprowadziły do identyfikacji syna posłanki jako ofiary skazanego pedofila. Krytycznie działania Radia Szczecin oceniła m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Rada Etyki Mediów. Za upublicznianie informacji nikt nie odpowiedział.

Matecki ma w sobie dużo buty i arogancji. Dzisiaj przyznaje, że wie, że trafi do więzienia, a z kraju nie ucieknie, bo ma dziecko. Wystarczy, żeby odpowiedział za swoje czyny. Dziecko nie jest niczemu winne. Jeśli jest niewinny, nie ma się czego bać.

Mateckiego i Morawieckiego łączą dwie rzeczy

Mateckiego z Morawieckim łączy to, że obaj przepisali swoje majątki na rodzinę i że w PiS mało kto rwie się do ich obrony. Matecki może liczyć na ludzi Suwerennej Polski, Morawiecki na niektórych członków swojego rządu. I tyle. Obaj są balastem dla partii. Na temat obu milczy Mariusz Kamiński, który wie choćby o Morawieckim dużo więcej, jako były szef służb. Eurodeputowany nie używa swojego autorytetu do obrony ani Morawieckiego, ani Mateckiego.