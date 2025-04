Po raz drugi autentycznością zapunktowała Magdalena Biejat, która jako pierwsza wezwała do potępienia antysemickich wycieczek Grzegorza Brauna. Podobnie jak wtedy, gdy wzięła od Rafała Trzaskowskiego tęczową flagę w Końskich, tak i teraz pokazała, że wierzy w to co mówi, że jest gotowa walczyć za wyznawane wartości. Co ciekawe pochwalił ją nawet za to Karol Nawrocki, doceniając wierność poglądom. Szymon Hołownia wypadł poprawnie, ale też nie uniknął błędów. Był jak poprzednio naturalny i autentyczny, ale w sytuacji, gdy Trzaskowski był w znacznie lepszej formie niż w Końskich, nie do końca potrafił się odnaleźć.

Czy w debacie publicznej powinno być miejsce dla tak skandalicznych wystąpień, jak te Grzegorza Brauna?

Tu jednak dochodzimy do drugiego wniosku z poniedziałkowej debaty. Zobaczyliśmy bowiem czarno na białym, że dwóch kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą, pochodzi, by to delikatnie nazwać, z innego kręgu cywilizacyjnego. To zdumiewające, że w poważnej debacie przed najpoważniejszymi wyborami w 40-milionowym kraju, z woli 100 tys. osób, które złożyły podpisy pod ich kandydaturami, może brać udział człowiek, który otwarcie występuje w obronie Putina oraz drugi, który, jak diabeł święconej wody, obawia się powiedzieć o Putinie złe słowo i nie potrafi przyznać, że jest on zbrodniarzem wojennym.

A przy tym ten drugi, Grzegorz Braun, występuje z otwarcie antysemickimi wypowiedziami, które nie mieszczą się w cywilizowanym dyskursie. Nie mam pretensji do Sławomira Mentzena, że pytany o nadmierne wpływy Żydów na świecie zaczął krytykować politykę państwa Izrael wobec Gazy. Dyskusja nad skalą przemocy stosowanej przez państwo Izrael jest dopuszczalna, antysemickie insynuacje o judaizacji Polski to najgorszy ściek.

Dlatego pół żartem, pół serio zaproponowałem we wtorek w serwisie X, byśmy dwóch kandydatów w wyborach prezydenckich oddali tam, gdzie ich miejsce, a w zamian wywalczyli wolność dla gnijącego w łagrze Andrzeja Poczobuta.