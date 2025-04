Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych informuje, że koncern Meta, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, ogłosił plany wykorzystywania danych upublicznionych przez użytkowników do szkolenia systemów generatywnej sztucznej inteligencji w Europie. 15 kwietnia koncern rozpoczął informowanie o tym użytkowników poprzez wiadomości e-mail oraz powiadomienia w aplikacji.

Jak wyrazić sprzeciw ws. profilowania dla AI i przekazać Meta

Proces wykorzystywania danych pochodzących z Europy, w tym z Polski, rozpocznie się 27 maja 2025 r. Chodzi o dane aktualne i te gromadzone przez Meta od lat. Posłużą do trenowania modeli językowych AI.

Przed 27 maja użytkownicy mogą wyrazić sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO. Przepis ten stanowi, że „osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.”

PUODO wskazał, że wraz z informacją o planowanym przetwarzaniu Meta powinna przekazać link do formularza umożliwiającego wyrażenie sprzeciwu. „Sprzeciw można zgłaszać jedynie poprzez swoje konto przypisane do usług Meta. Ma on zostać zastosowany względem tego konta oraz wszystkich kont dodanych do tego samego Centrum kont. Ten mechanizm sprzeciwu nie ma zastosowania do danych innych osób, pojawiających się na profilach użytkowników, którzy sprzeciwu nie wyrazili" - zaznacza PUODO.