Siostra Grzegorza Brauna, Monika, w dramatycznym liście otwartym przywołuje zdanie Hanny Arendt: „Mowa jest bezradna w zestawieniu z gwałtem i przemocą”. To słowa dotyczące brata, który kandyduje w wyborach prezydenckich, ale w uniwersalny i aktualny sposób opisują cały nasz świat.

„Wolałabym nie śledzić publicznej aktywności Grzegorza Brauna, bo zbyt boli mnie jego arogancja, pycha i zarozumialstwo przy kompletnym ignorowaniu opinii odmiennych od jego własnych. A jednak pojawia się w mediach i nie mogę uniknąć konfrontacji z jego zachowaniami” – pisze Monika Braun w liście opublikowanym w „Tygodniku Powszechnym”. Ta postawa musi budzić szacunek, bo autorka wobec jednej z najbliższych jej osób zachowuje się tak, jak powinien zachować się każdy z nas wobec zła i nienawiści. Tyle że zło stało się tak powszechne i oswojone, że nie zawsze nam się chce. Nie zawsze o tym pamiętamy. Nie zawsze nam wygodnie.

W poniedziałek w TV Republika pojawiła się wiadomość o znalezieniu ciała kolejnego migranta na granicy polsko-białoruskiej. Prawicowa telewizja pokazywała bez żadnych retuszy to ciało, jakby było wojennym trofeum. Nie po to, by pokazać dramat człowieka, tylko po to, by epatować śmiercią. Żyjemy w świecie, w którym śmierć bezbronnego człowieka jest aprobowana przez państwo i podkręcana przez część mediów. Jak gra komputerowa. Jak serial. Mowa jest bezradna.

„Nie wiem, skąd w Grzegorzu taki bezmiar złości i wzgardy wobec innych” – przyznaje jego siostra po opisaniu politycznej akcji brata wobec ginekolożki z Oleśnicy. To zdarzenie stało się bezpośrednim powodem, że Monika Braun zdecydowała się zabrać głos w jego sprawie. On sam jednak chyba się dopiero rozpędza. Już po ukazaniu się listu, podczas debaty „Super Expressu”, zaprezentował najstraszniejsze antysemickie obelgi. A to na pewno nie koniec tych seansów nienawiści, do wyborów zostało 20 dni.