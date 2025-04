O swoich pierwszych doświadczeniach z alkoholem w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Fundacji GrowSPAC, wypowiedziało się 1001 osób w różnym wieku z całego kraju. Wyłania się z nich niepokojąca prawidłowość: im młodszy ankietowany, tym wcześniej sięgnął po „promile”, a fakt bycia niepełnoletnim dla wielu nie stanowił większej przeszkody.

Reklama

Co jeszcze wynika z badań?

Inicjację alkoholową przed 18. rokiem życia częściej rozpoczynają mężczyźni – dotyczy to ponad 41 proc. z nich. Z kolei prawie połowa obecnych 18–29- latków zaczęła próbować alkohol, już mając od 15 do 17 lat. Co szósty pierwszy raz sięgnął po niego jeszcze wcześniej – kiedy był 14-latkiem lub jeszcze młodszy. To oznacza, że niemal 63 proc. z nich spróbowało wyskokowych napojów w czasie, kiedy byli niepełnoletni.

Furtką do inicjacji alkoholowej młodzieży stało się piwo. Ale co piąty młody najpierw spróbował wódki lub whisky

Nieco starsi badani zaliczyli swój pierwszy kontakt z „procentami” przed osiągnięciem dojrzałości, trochę później. I tak, jako niepełnoletni alkoholu spróbował co czwarty 50–59-latek, co piąty obecny 60–69-latek oraz blisko jedna czwarta 70-latków.

Furtką do inicjacji alkoholowej młodzieży stało się piwo – niemal połowa ankietowanych przyznała, że było ono pierwszym alkoholowym napojem, jakiego w życiu spróbowali. Co trzeci badany najpierw sięgnął po wino, a co jedenasty – po coś mocniejszego, np. wódkę.