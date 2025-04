Szymon Hołownia i Sławomir Mentzen bez błysku

Marszałek Sejmu wypadł dobrze, ale nie tak dobrze, jak podczas poprzednich debat. Może poczuł się zbyt pewnie, ale również niczym się nie zapisał. Udało mu się wyjść zwycięsko z próby zakpienia z niego przez Sławomira Menztena, który zrobił sobie zdjęcie z Hołownią, nawiązując do wpadki podczas uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka. Kandydat Trzeciej Drogi zapozwał do zdjęcia i nie okazał skrępowania. Również w kwestii euro przyznał, że „euro nie jest dogmatem” i nie ukrywał zmiany stanowiska. Hołownia potrafił też atakować Trzaskowskiego pokazując, że dobre relacje między koalicjantami nie są bezwarunkowe. Zgrabne było również zwrócenie się po rosyjsku do Macieja Maciaka, podziwiającego Putina. Ale niewiele więcej. Hołownia pokazał się zaledwie dobrze, a to za mało, gdy walczy o miejsce na wyborczym podium ze Sławomirem Mentzenem.

Kandydat Konfederacji po raz kolejny uwodnił, że jest lepszym politykiem na wiecach, gdy nie musi odpowiadać na pytania i lepiej czuje się na Tik-Toku, niż w realnym świecie. Uciec podczas debaty przed pytaniami na hulajnodze się nie da. Lepiej wypadł w drugiej części i wypowiedzi wolnej, niż interakcjach. I dał się złapać Grzegorzowi Braunowi, gdy ten pytał o zbyt duże wpływy Żydów w Polsce. Większym antysemitą od Brauna nie da się być, ale wchodząc na ścieżkę antysemicką wyklucza się z cywilizowanej debaty i politycznego mainstreamu.

Grzegorz Braun i Maciej Maciak kandydatami niebezpiecznymi

Debata uwidoczniła też niebezpieczne tendencje niektórych kandydatów. Grzegorz Braun mówił o „haniebnym żydowskim żonkilu” i Żydach, którzy mają zbyt wiele do powiedzenia w Polsce, a Maciej Maciak chwalił Putina. Pewne jest jedno, powinno się zebrane podpisy kandydatów na prezydenta lepiej weryfikować, a próg zebranych podpisów powinien być podwyższony. To, że prawie każdy może kandydować na prezydenta nie znaczy, że każdy powinien. Szczęśliwie szkodliwe wypowiedzi kandydatów spotkały się z szybkim, głośnym i skutecznym oporem kontrkandydatów. Biejat pierwsza odpowiedziała Braunowi, a Trzaskowski Maciakowi, a później również Braunowi. Oburzenie Trzaskowskiego było słuszne i celne. Refleks i siła wyrazu zapunktowały. Trzaskowski pokazał się również jako kandydat najczęściej atakowany przez innych. Sam też potrafił wybrnąć, jak wtedy gdy Braun zarzucał mu „pederastyczną prezydenturę stolicy”, czy gdy Biejat mówiła o mieszkalnictwie. Zaprosił Krzysztofa Stanowskiego na rozmowę na swój kanał na You Tube czy przypomniał Nawrockiemu, że ten o sobie mówił, że jest „decyzją Kaczyńskiego”. Dzięki sumie zadanych celnych ciosów i przyjęcia bez szwanku licznych uderzeń, Trzaskowski wygrał debatę na punkty. Nie znokautował przeciwników, nie był liderem debaty od początku, ale stając najwyraziściej w obronie wartości podstawowych, których antytezą są Braun i Maciak pokazał, że potrafi się zachować jak trzeba i stanął po stronie przyzwoitości, która nie ma barw partyjnych.

Pierwsza wygrana debata prezydencka jest dobrym prognostykiem kampanii Rafała Trzaskowskiego, tym bardziej, że ostatnich tygodni nie mógł zaliczyć do udanych.