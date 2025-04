„Czarne lustro” („Black Mirror”) znowu odbija szalony świat

- Kolejna seria to wyzwanie – powiedział Charlie Brooker w wywiadzie dla „Variety”. - Oczywiście mamy katalog historii, które zrobiliśmy i pomysły, które zbadaliśmy (…) ale jednocześnie zbudowaliśmy rodzaj bazy fanów. Mamy grupę ludzi, którzy przychodzą na twój koncert, chcąc czegoś szczególnego, więc jest to trudna rzecz do realizacji. W miarę upływu czasu poszerzyliśmy „Black Mirror”. Zrobiliśmy kilka odcinków, które są pełne nadziei, a niektóre smutne, niektóre ponure, niektóre są zabawne. Bo mamy fanów serialu, którzy lubią bardzo różne odcinki. To trochę tak, jakby być zespołem, który robi punkowe single i power ballady (…). Wszystkie historie reprezentują różne rzeczy, które lubię robić. Mówię tylko, że to dziwne przedstawienie.

„Czarne lustro" i jego gwiazdy

Obsada siódmego sezonu „Czarnego lustra” była już częściowo znana – w serialu występują m.in. Awkwafina („Loteria!”), Milanka Brooks („Zrobione na czysto”), Peter Capaldi („Legion samobójców: The Suicide Squad”), Emma Corrin („The Crown”) i Harriet Walter („Sukcesja”).

Do grona aktorów, których od 10 kwietnia zobaczymy w nowej odsłonie „Czarnego lustra” można też oglądać Michele Austin („Hard Truths”), Ben Bailey Smith („David Brent: Życie w trasie”) i Will Poulter („Strażnicy Galaktyki: Volume 3”).