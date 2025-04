„Super Express” zorganizował debatę z udziałem wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich. Uczestnicy spotkania nie odpowiadali na pytania przygotowane przez redakcję, ale mogli bezpośrednio zwrócić się do swoich konkurentów.

Po debacie Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy, zapowiedziała, że złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie słów wypowiedzianych przez Grzegorza Brauna. „Demokracja to przestrzeń ścierania się poglądów. Czasem skrajnych. Ale ta wolność ścierania się poglądów nie może być usprawiedliwieniem propagowania nienawiści. I to powinno łączyć wszystkich ponad podziałami” - napisała na X.

„W sprawie nienawistnych wypowiedzi Grzegorza Brauna, które padły podczas dzisiejszej debaty złożę jutro doniesienie do prokuratury" - dodała.

- To jest skandaliczne, że pozwala się na to, żeby taki ściek antysemicki, jaki zaprezentował pan Braun na samym początku tej debaty, przeszedł w tym studiu bez echa. To są skandaliczne słowa i one nie powinny mieć nigdy miejsca w debacie publicznej, bo nie ma absolutnie żadnej wymówki, żeby stosować antysemityzm – mówiła Biejat podczas debaty.