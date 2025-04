Ewa Szadkowska: Szef Służby Więziennej w roli kozła ofiarnego

Premier odwołał szefa więziennictwa, o co dzień wcześniej apelował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Rozumiem, że gdyby zabójca lekarza z Krakowa okazał się nauczycielem, mielibyśmy dymisję ministra edukacji, a jeśli byłby to policjant – już by się pakował szef MSWiA.