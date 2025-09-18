Były proboszcz został uznany za winnego zarzucanych mu czynów. Sąd Apelacyjny obniżył jednak karę orzeczoną w I instancji pod koniec stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy skazał wówczas księdza na 2 lata bezwzględnego więzienia i 6 tys. zł grzywny. Od wyroku odwołała się obrona. Sąd Apelacyjny obniżył karę do roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny.

Ksiądz kupował kryptowaluty za dotacje na remont bazyliki

Jak ustaliły sądy, były już proboszcz parafii w Legnickim Polu w lipcu 2022 r. za pieniądze na remont bazyliki i kościoła filialnego, kupił bitcoiny oraz inne cyfrowe waluty. Spodziewał się, że szybki wzrost ich wartości pozwoli mu zarobić i oddać kwotę dotacji zanim ktokolwiek się zorientuje. Sprawa wyszła na jaw podczas kontroli z kurii.

Według ustaleń legnickiej prokuratury, duchowny zdefraudował dotacje z ministerstwa kultury oraz z pieniądze gminy przyznane na prace konserwatorskie. Część tej sumy przekazał zagranicznej firmie na zakup kryptowalut, a resztę wypłacił sobie. Sprzeniewierzył całą kwotę dotacji: 1,214 mln złotych.

Ks. Włodzimierz G. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wniosła akt oskarżenia, biskup zawiesił proboszcza w pełnieniu obowiązków, choć w jego obronie stanęli mieszkańcy.