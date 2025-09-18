Aktualizacja: 18.09.2025 12:46 Publikacja: 18.09.2025 11:17
Decyzję o zmianach podjął abp Adrian Galbas
Foto: Adobe Stock
Były proboszcz został uznany za winnego zarzucanych mu czynów. Sąd Apelacyjny obniżył jednak karę orzeczoną w I instancji pod koniec stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy skazał wówczas księdza na 2 lata bezwzględnego więzienia i 6 tys. zł grzywny. Od wyroku odwołała się obrona. Sąd Apelacyjny obniżył karę do roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny.
Czytaj więcej
Pieniądze z dotacji na remont bazyliki w Legnickim Polu oraz kościoła w Gniewomierzu zainwestował...
Jak ustaliły sądy, były już proboszcz parafii w Legnickim Polu w lipcu 2022 r. za pieniądze na remont bazyliki i kościoła filialnego, kupił bitcoiny oraz inne cyfrowe waluty. Spodziewał się, że szybki wzrost ich wartości pozwoli mu zarobić i oddać kwotę dotacji zanim ktokolwiek się zorientuje. Sprawa wyszła na jaw podczas kontroli z kurii.
Według ustaleń legnickiej prokuratury, duchowny zdefraudował dotacje z ministerstwa kultury oraz z pieniądze gminy przyznane na prace konserwatorskie. Część tej sumy przekazał zagranicznej firmie na zakup kryptowalut, a resztę wypłacił sobie. Sprzeniewierzył całą kwotę dotacji: 1,214 mln złotych.
Ks. Włodzimierz G. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wniosła akt oskarżenia, biskup zawiesił proboszcza w pełnieniu obowiązków, choć w jego obronie stanęli mieszkańcy.
Za sprzeniewierzenie mienia znacznej wartości księdzu groziło nawet 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Legnicy skazał go na 2 lata bezwzględnego więzienia i 6 tys. zł grzywny. Ksiądz miał także zwrócić koszty procesu oraz dotacje: resortowi kultury ponad milion zł, a gminie - 15 tys. zł.
Były proboszcz uważa, że został oszukany. Jego obrońcy wskazywali przed Sądem Apelacyjnym, że przesłał pieniądze na zakup kryptowalut osobom, które obiecały mu szybki zysk. Miałaby to być okoliczność łagodząca.
- Zgodnie z wyjaśnieniami oskarżonego, mamy tu raczej do czynienia z nieostrożnością i nieumiejętnością przeciwstawiania się tej pułapce, jaką jest przestępczość internetowa. (...) W naszej ocenie nie ma żadnych dowodów, które pozwoliłyby jednoznacznie potwierdzić, że miało miejsce działanie z góry określonym zamiarem – mówił jeden z obrońców księdza cytowany przez „Gazetę Wrocławską”.
Prokuratura wskazywała okoliczności, które jej zdaniem świadczą na niekorzyść byłego proboszcza, m.in. część środków zwrócił dopiero w trakcie procesu.
- Mamy nagrania i zapisy rozmów, w których oskarżony dostaje pouczenia. Jest pytany, czy wyraża zgodę na realizację przelewu. Oskarżony każdorazowo dostaje informację, gdzie zostaną zadysponowane środki. Nie możemy tu mówić o braku zamiaru. Miał pełną możliwość zawiadomienia organów ścigania. Zamiast tego z nadzieją, że odzyska stracone pieniądze, przekazywał kolejne przelewy – mówił prokurator.
Czytaj więcej
Nie ma porozumienia co do kształtu, jaki przybrać ma ustawa porządkująca rynek kryptoaktywów. Bra...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Były proboszcz został uznany za winnego zarzucanych mu czynów. Sąd Apelacyjny obniżył jednak karę orzeczoną w I instancji pod koniec stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy skazał wówczas księdza na 2 lata bezwzględnego więzienia i 6 tys. zł grzywny. Od wyroku odwołała się obrona. Sąd Apelacyjny obniżył karę do roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny.
Warszawski sąd przyznał odszkodowanie pominiętemu w naborze do pracy kandydatowi, którego rekruter nazwał „morde...
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
W niektórych sytuacjach przyznaną kategorię wojskową można zmienić. Podstawą do tego może być aktualny stan zdro...
Właściciel auta ma obowiązek odprowadzenia abonamentu RTV za znajdujący się w nim odbiornik radiowy. W przeciwny...
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2025 r. nie jest powodem do odstąpienia przez Sąd Najwyższy od t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas