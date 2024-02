Ksiądz spod Legnicy skazany za defraudację pieniędzy na remont świątyni

Sędzia Zaradkiewicz: decyzja prezydenta to "pocałunek śmierci dla TK"

To pocałunek śmierci dla Trybunału Konstytucyjnego - tak decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu budżetu i skierowaniu go do TK, ocenił sędzia Sądu Najwyższego, Kamil Zaradkiewicz.