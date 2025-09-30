Nie ma wątpliwości, że komornik może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika, wobec którego prowadzi postępowanie w sprawie egzekucji alimentów. Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego przestępstwo niealimentacji popełnia osoba, której zaległość stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych.

Schody zaczynają się, gdy prokuratura odmawia wszczęcia lub umarza postępowanie, a komornik chce zaskarżyć takie postanowienie do sądu (wnosi się je za pośrednictwem prokuratury, która wydała zaskarżone postanowienie).

Jak pisaliśmy niedawno w „Rzeczpospolitej”, część prokuratur je honoruje, a część odmawia przyjęcia. Zgodnie bowiem z art. 306 § 1a pkt 2 k.p.k. na postanowienie o umorzeniu postępowania zażalenie przysługuje „instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie”. A zdaniem np. Prokuratury Rejonowej w Pucku, komornik jest oczywiście funkcjonariuszem publicznym i organem władzy publicznej, ale „w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym i tylko w tym zakresie”. Innymi słowy, komornik, choć jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, to już nie jest uprawniony do wniesienia środka zaskarżenia.

Dwa sądy, dwa zdania na temat uprawnień komornika

Tymczasem teraz, gdy ten sam komornik wniósł zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni, rozpatrujący je Sąd Rejonowy w Gdyni uwzględnił je. I postanowił uchylić zaskarżone postanowienie. Innymi słowy, uprawnienia komornika w postępowaniu karnym są rozmaicie interpretowane nawet w obrębie tej samej apelacji.